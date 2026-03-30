Videojuegos

Se filtra una versión beta de GTA 4 con mucho material cortado

¿Qué escondes, primo?

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

Por más que disfrutemos el contenido de los videojuegos, hay muchos gamers que estamos igualmente fascinados por el contenido que NO está en ellos: material cortado, objetos que aparecen en el código pero no en el juego, cambios con respecto a los tráileres y cosas como esas. Como ejemplo solo hay que ver la pasión que ha despertado el descubrimiento de una versión beta de GTA 4 que se filtró a internet recientemente y que está ayudando a los fanáticos de la serie a mantenerse ocupados mientras esperan el lanzamiento de Grand Theft Auto VI.

Según se dice, esta versión se habría encontrado en un ‘development kit’ de Xbox 360 que se habría adquirido de segunda mano sin saber qué contenía. En total se han compartido casi 120 GB de contenido y los fanáticos están analizando todos los ‘assets’ que tiene para ver que descubren. Todo esto ha sido compartido en un hilo de GTAForums y ustedes mismos pueden ir a verlo.

- Publicidad -

Entre los descubrimientos más interesantes de esta beta se encuentran modelos y animaciones para un modo de juego con zombis que no llegó a terminarse y los modelos de los ferries que aparecieron en el primer tráiler del juego y que no estaban en la versión final.

Los jugadores también han descubierto emisoras diferentes a las que terminaron en el juego con introducciones canciones nuevas, versiones diferentes de vehículos e incluso algunos que no están presentes en GTA IV, como el Prairie que eventualmente sí veríamos en Grand Theft Auto V.

Rockstar no se ha pronunciado sobre la filtración de esta versión beta de GTA 4, pero algunos jugadores temen que pueda tomar acciones legales para obligar a GTAForums a bajar todo el contenido que están mostrando sus usuarios.

Más ladrones de carros.

Político ruso exige prohibir o censurar GTA 6 en su país
 Político ruso exige prohibir o censurar GTA 6…
Rockstar lanzó una tienda oficial de mods para GTA V y Red Dead Redemption 2
 Rockstar lanzó una tienda oficial de mods para…
Los rumores sobre otro atraso para GTA 6 han sido exagerados
 Los rumores sobre otro atraso para GTA 6…
GTA: Vice City ahora es jugable desde cualquier navegador y corre sorprendentemente bien
 GTA: Vice City ahora es jugable desde cualquier…
Michael De Santa vuelve al ruedo en la próxima gran actualización de GTA Online
 Michael De Santa vuelve al ruedo en la…
Falsos videos de GTA 6 hechos con IA se esparcen en redes sociales como bacterias, con la misma microscópica calidad
 Falsos videos de GTA 6 hechos con IA…

Grand Theft Auto IV cuenta la historia de Nico Bellic, un inmigrante serbio que viaja a Liberty City en busca de una nueva vida pero termina involucrado inevitablemente en su mundo criminal. Salió en el año 2008 para PS3, Xbox 360 y para PC.

Más de:
Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto IV
Fecha, hora y cómo ver las presentaciones Xbox Games Showcase y Gears of War E-Day Direct de junio de 2026
Fecha, mapa, objetos y skins de la temporada 8 de Fortnite OG, vuelve el modo de juego de Avengers Endgame
Listado de precios de Pokémon Champions para Nintendo Switch y Switch 2
Esta es la fecha de lanzamiento de Avatar Legends: The Fighting Game
Tomodachi Life: Living the Dream, «mascotas virtuales» con forma de Miis y espíritu de comediantes que no se aleja de otras entregas, pero funciona
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior The King of Fighters ’98 tendrá un premio de 100.000 dólares en SNK World Championship 2026
No hay comentarios

Lo último

The King of Fighters ’98 tendrá un premio de 100.000 dólares en SNK World Championship 2026
Esports
El duelo generacional (FT 10) entre Daigo «The Beast» y MenaRD ya tiene fecha
Esports
EVO Awards 2026: estos son los ganadores de la segunda edición de los premios de la comunidad juegos de pelea
Esports
Dr.Stone: Science Future, el primer avance del episodio 25 ha sido revelado en AnimeJapan 2026
Anime y Manga