Se filtra una versión beta de GTA 4 con mucho material cortado

Por más que disfrutemos el contenido de los videojuegos, hay muchos gamers que estamos igualmente fascinados por el contenido que NO está en ellos: material cortado, objetos que aparecen en el código pero no en el juego, cambios con respecto a los tráileres y cosas como esas. Como ejemplo solo hay que ver la pasión que ha despertado el descubrimiento de una versión beta de GTA 4 que se filtró a internet recientemente y que está ayudando a los fanáticos de la serie a mantenerse ocupados mientras esperan el lanzamiento de Grand Theft Auto VI.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Grand Theft Auto IV. Seguir

Según se dice, esta versión se habría encontrado en un ‘development kit’ de Xbox 360 que se habría adquirido de segunda mano sin saber qué contenía. En total se han compartido casi 120 GB de contenido y los fanáticos están analizando todos los ‘assets’ que tiene para ver que descubren. Todo esto ha sido compartido en un hilo de GTAForums y ustedes mismos pueden ir a verlo.

Entre los descubrimientos más interesantes de esta beta se encuentran modelos y animaciones para un modo de juego con zombis que no llegó a terminarse y los modelos de los ferries que aparecieron en el primer tráiler del juego y que no estaban en la versión final.

Los jugadores también han descubierto emisoras diferentes a las que terminaron en el juego con introducciones canciones nuevas, versiones diferentes de vehículos e incluso algunos que no están presentes en GTA IV, como el Prairie que eventualmente sí veríamos en Grand Theft Auto V.

Rockstar no se ha pronunciado sobre la filtración de esta versión beta de GTA 4, pero algunos jugadores temen que pueda tomar acciones legales para obligar a GTAForums a bajar todo el contenido que están mostrando sus usuarios.

Grand Theft Auto IV cuenta la historia de Nico Bellic, un inmigrante serbio que viaja a Liberty City en busca de una nueva vida pero termina involucrado inevitablemente en su mundo criminal. Salió en el año 2008 para PS3, Xbox 360 y para PC.