Se pone de cabeza, tiene tentáculos y es amigo de todos: Mega Malamar es la nueva megaevolución Pokémon

De forma no muy sutil que digamos, The Pokémon Company dio fuertes señales de la próxima megaevolución que se une a los ya revelados Dragonite, Victreebel y Hawlucha en Leyendas Pokémon: Z-A. Se trata de Malamar, una de las extravagantes evoluciones Pokémon, introducido desde la sexta generación en la misma región Kalos. Es tal vez la más interesante de las evoluciones Pokémon, no tanto por el contexto sino por el método en el mundo real para conseguirlo. Este Pokémon psíquico/oscuro puede no parecerlo en su etapa joven de Inkay, hasta que le damos literalmente «vuelta al asunto».

[en este espacio va la imagen de tu amigo Mega Malamar cuando sea revelado, solo ten paciencia]

No existe la mínima posibilidad que cualquier entrenador haya descubierto la forma de evolucionarlo por cuenta propia. Esto porque para poder obtener un Malamar, cuyo aspecto malvado lo dice todo, hay que llevar un Inkay de mirada tierna hasta nivel 30, pero justo cuando el Pokémon esté subiendo de nivel es necesario girar la consola Nintendo 3DS/Switch/Switch 2 para que se active la evolución –o acoplar los Joy-Con 2 al revés–. Solo es posible en dichos sistemas gracias al giroscopio integrado. Esta posibilidad de voltear las cosas es reutilizada en Super Smash Bros. 3DS/Wii U/ Ultimate, ya que al ser liberado de una pokébola, Inkay gira la pantalla afectando a todos los rivales.



Desde la semana pasada, Malamar se tomó de forma hipnótica todas las principales redes de Pokémon sin explicación alguna. El video denominado solo Malamar.mp4, presenta a gente demostrando su amor hacia el Pokémon cefalópodo, repitiendo la frase «mi amigo Malamar». Todo seguramente muy natural…

Después, las cuentas en Twitter/X de Pokémon se pusieron de cabeza, como Inkay para evolucionar en Malamar.

Please be aware that this is now the NUMBER ONE MALAMAR FAN ACCOUNT on the internet!!! #MyFriendMalamar pic.twitter.com/58hNuDFQni — Pokémon UK (@PokemonNewsUK) September 5, 2025

Así como Threads.

Un top 5 de evoluciones Pokémon solo con Malamar.

Y la toma del sitio oficial de Pokémon.

Puede que todo ese amor obligado a Malamar le haya brindado la energía suficiente para megaevolucionar en Mega Malamar. En cualquier caso, es muy acertado que sea en su misma región donde fue descubierto, que el Pokémon psíquico/oscuro consigue avanzar al siguiente nivel para Leyendas Pokémon: Z-A.