Sea of Stars: Dawn of Equinox está disponible gratuitamente en consolas y PC

Sabotage Studio, desarrollador y distribuidor de Sea of Stars, lanzó Dawn of Equinox, que representa la visión definitiva de Sabotage para el premiado RPG por turnos. Dawn of Equinox ya está disponible para PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S y Xbox One. El tráiler celebra y presenta todos los recursos adicionales y mejoras introducidas en Dawn of Equinox, incluyendo una reformulación del combate y la implementación del modo cooperativo para tres jugadores a lo largo de Sea of Stars.

Principales características de Dawn of Equinox

Nuevo modo cooperativo local: una de las principales mejoras, la historia de Sea of Stars podrá jugarse completamente con hasta tres jugadores, con aliados explorando el mundo juntos y dominando la nueva mecánica de combate cooperativo con ataques cronometrados.



Combate 2.0: la adición de los Mystery Locks profundiza la jugabilidad al revelar nuevas formas de romper los hechizos de los enemigos cada vez que se encuentra un nuevo tipo en batalla. Además, se han añadido funciones de “Revelación” a algunas habilidades especiales del elenco jugable, y ahora los puntos de combo permanecen después de la batalla, lo que ofrece nuevas formas de iniciarlas o probar diferentes tipos de daño para romper las defensas enemigas. También se ha realizado un ajuste general de equilibrio para reflejar estos cambios y los comentarios de los jugadores desde el lanzamiento.



Un prólogo renovado: se ha implementado el combate para las versiones más jóvenes de nuestros héroes. Este nuevo flujo elimina la estructura retrospectiva para comenzar desde su infancia, incluyendo la acción directamente en el prólogo.



Escena cinematográfica adicional: se ha agregado una escena completamente nueva para acentuar un momento crucial de la aventura original, llamada ‘Paths on Water’.



Una reliquia para el modo Speedrunner: este nuevo objeto activa una serie de características útiles para quienes desean establecer un nuevo récord personal o mundial.



Ajustes de dificultad predeterminados: ahora hay tres opciones de dificultad disponibles al comenzar un nuevo juego, predefinidas con el uso de reliquias. También se han añadido nuevas reliquias, tanto para ajustes de calidad de vida como de dificultad.



Reliquia del Loro mejorada: el loro rastreador de secretos de Sea of Stars ha aprendido algunos trucos nuevos para ayudar a los jugadores a encontrar desafíos y coleccionables olvidados.



Mejoras en la calidad de vida: una constelación de actualizaciones y mejoras generales que abarcan toda la campaña de Sea of Stars.

El DLC gratuito Throes of the Watchmaker se lanzará en otoño del 2025, presentará una nueva trama completamente inédita, un nuevo personaje jugable y mucho más en la aventura original de Sea of Stars. En Throes of the Watchmaker, los héroes principales de Sea of Stars, Valere y Zale, se aventurarán en un mundo mágico de relojes en miniatura, amenazado por un parque de diversiones maldito que obliga a los Guerreros del Solsticio a adaptarse a reglas desconocidas para dominar por completo sus poderes del Sol y la Luna. Throes of the Watchmaker también podrá jugarse con la función de cooperativo local que llega con Dawn of Equinox.