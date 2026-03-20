Sea of Stars llega en esta fecha a dispositivos móviles iOS y Android, con guardado cruzado, logros y otros detalles

Después de su paso por consolas y PC, Sabotage Studio, desarrollador detrás de The Messenger, confirmó la fecha de lanzamiento de la versión móvil de su aclamado RPG de aventura, Sea of Stars, ganador de premios a Mejor RPG y Mejor Juego Indie en The Game Awards 2023, que llegará a dispositivos iOS y Android el próximo 7 de abril.

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Esta nueva versión presenta una interfaz renovada, logros a través de Game Center, sincronización del progreso guardado entre dispositivos Android o iOS, compatibilidad con controles externos y optimizaciones completas para dispositivos móviles de gama alta.

Adaptado para móviles por Playdigious, Sea of Stars sigue la historia de dos Hijos del Solsticio, uniendo a los jugadores con los jóvenes Valere y Zale mientras enfrentan su destino de convertirse en Guerreros del Solsticio. Al combinar los poderes del Sol y la Luna para desatar la poderosa Magia del Eclipse, este dúo empuña la única fuerza capaz de enfrentarse a las monstruosas creaciones del malvado alquimista conocido como The Fleshmancer.

Con una banda sonora deslumbrante que incluye composiciones originales del legendario Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger), junto al compositor de Sabotage Studio, Eric W. Brown, Sea of Stars regresa con una versión imperdible, lista para conquistar a una nueva legión de fanáticos. Los jugadores ya pueden adquirir el juego completo en preventa y aprovechar un 10% de descuento hasta el 14 de abril en la Apple Store y Google Play.

Sea of Stars también está disponible para PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S y Xbox One.