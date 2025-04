Sea of Stars: Throes of the Watchmaker, el DLC gratuito, ya tiene fecha de lanzamiento

Sabotage Studio, el estudio detrás del desarrollo de Sea of Stars ha anunciado que el martes 20 de mayo estará disponible el DLC gratuito Throes of the Watchmaker. Este DLC estará llegará a todas las plataformas en las que el título se encuentra disponible.

«Throes of the Watchmaker» es la continuación de “Dawn of Equinox”, la cual añade juego cooperativo local, mejoras en el combate y mucho más a Sea of Stars.

¿Cuál es el contenido de Throes of the Watchmaker, el DLC gratuito de Sea of Stars?

Throes of the Watchmaker añadirá a Sea of Stars más de ocho horas de contenido con nuevas zonas, música, mazmorras, minijuegos, enemigos, jefes y puzles. Además de nuevas clases jugables para Valere y Zale y un nuevo personaje jugable llamado Arty. Adicionalmente, Eric W. Brown —el compositor principal de Sea of Stars— ha compuesto nueva música para el DLC en colaboración con Yasunori Mitsuda. Este artista es conocido por su participación en Chrono Trigger y vuelve como compositor en este DLC gratuito. Sabotage Studio describe este nuevo capítulo de Sea of Stars de la siguiente manera:

En «Throes of the Watchmaker», los jugadores vuelven a ver a uno de los personajes más intrigantes de la aventura principal de Sea of Stars: el genial inventor conocido como el Relojero, arquitecto del Castillo Mecánico y creador de las Ruedas. El contenido descargable explora un fascinante invento del Relojero, el mundo de relojería en miniatura de Horloge, una tierra amenazada por un carnaval maldito. Zale y Valere deben adaptarse a las peculiares reglas de Horloge para dominar por completo los poderes del Sol y la Luna, las habilidades que han perfeccionado desde el comienzo del viaje central de Sea of Stars para detener al Fleshmancer con la Magia Eclipse.

