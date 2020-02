By

La semana pasada, Rare dio a conocer que Sea of Thieves pronto recibirá una nueva actualización. Titulada ‘Tripulaciones de ira’, esta introducirá un nuevo elemento: los cofres de ira. Sin embargo, estos no serán la única novedad que llegará con la próxima actualización.

A través de la primera edición de ‘Sea of Thieves News’, un nuevo formato de videos informativos, el estudio ha dado a conocer cómo funcionarán los cofres de ira. No solo eso, sino que ha detallado las novedades que llegarán al Emporio Pirata y otros cambios.

En primer lugar, Jon Neate —productor ejecutivo del juego— ha dado a conocer que ‘Tripulaciones de ira’ estará disponible para todos los jugadores a partir del 19 de febrero. Esta actualización traerá varias novedades al sistema de combate con espadas. También hará que las sirenas aparezcan más seguido cuando un jugador caiga al agua. De esta forma, será más sencillo el recogerlo. Sin embargo, no aparecerán si hay una nave enemiga cerca. Esto posibilitará que los jugadores se infiltren sin ser detectados.

Otros cambios incluyen la reducción de rayos cuando haya tormentas en altamar y la corrección de un ‘bug’ que impedía ver los objetivos de otros jugadores en sus barcos.

¡Un nuevo producto llegará al Emporio Pirata! Se trata de la ‘Poción de apariencia pirata’. Esta permitirá que los jugadores modifiquen la apariencia de su avatar. Tendrá un costo de 149 Monedas Antiguas o $1.49 dólares, más o menos 5.050 pesos colombianos.

En otras noticias, Neate informó que las ‘Velas SpecialEffect’ —introducidas en diciembre— recolectaron más de 76.000 dólares. Todas estas ganancias irán a la fundación SpecialEffect. Con el estreno de ‘Tripulaciones de ira’ llegará un nuevo conjunto de velas. Las ganancias que se recojan con estas irán a St. Jude Children’s Research Hospital, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación y el tratamiento del cáncer en menores.

Por último, pero no menos importante, George Orton —diseñador en Rare— explicó las dinámicas particulares que tendrán los cofres de ira. Periódicamente, estos explotarán en llamas. De estar sobre la cubierta o debajo de esta, la explosión causará un incendio. ¿La solución? Enfriar periódicamente el cofre con baldes de agua. Sin embargo, cabe señalar que sumergir el cofre en agua debajo de la cubierta no será una solución. Esto se debe a que el agua se calentará, lo que dificultará el extraer provisiones y hacer reparaciones. No obstante, el cofre también podrá emplearse como una suerte explosivo en contra de los enemigos.

Sea of Thieves está disponible para Xbox One y Windows 10. Aquellos que tengan una suscripción activa de Xbox Game Pass pueden descargarlo sin costo extra.

Fuente: cuenta oficial de Sea of Thieves en Twitter