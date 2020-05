Hace algunas semanas reportamos la aparición de Sea of Thieves en Steam, pero todavía no estaba disponible a la venta. La llegada del título multijugador de Rare con temática pirata en la plataforma de Valve se estaba haciendo esperar, pero ya conocemos la fecha en que lo podremos jugar.

Rare ha revelado que podremos comprar su juego en Steam a partir del 3 de junio de 2020. Todavía no conocemos el precio que tendrá en Colombia, pero en la tienda de Estados unidos costará $39.99 dólares (aproximadamente 150.000 pesos).

Esta versión de Sea of Thieves permitirá el juego cruzado con la versión de Xbox One y se puede transferir el progreso de una versión a la otra. Esto significa que los nuevo jugadores tendrán que usar su cuenta de Xbox Live o crear una. No se preocupen mucho por eso, es gratis.

Eso sí, solo funcionará en Windows 10. Algo que hará felices a aquellos con computadores más poderosos es que el rendimiento no estará limitado a los 30 cuadros por segundo.

Sea of Thieves es uno de esos juegos que, en su lanzamiento, criticamos por su falta de contenido y actividades repetitivas. Afortunadamente, ha mejorado mucho a lo largo de los años gracias a constantes actualizaciones y paquetes de contenido.

Fuente: Steam