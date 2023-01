Guía Season: A letter to the future – cómo completar todas las páginas del diario

Como pudieron darse cuenta al leer nuestra reseña, este es un título bastante relajado que no exige mucho al jugador. Pero si nos esforzamos un poco mientras jugamos podemos descubrir cosas muy bellas, interesantes y hasta misteriosas sobre este mundo y la temporada que termina, por eso les presentamos esta guía de Season: A letter to the future en la que descubrirán cómo completar todas las páginas del diario y así descubrir los secretos ocultos en la trama del juego.

Índice

Tipos de páginas del diario

Aunque el juego no hace diferenciación alguna entre ellas, en Season: A letter to the future vamos a encontrar básicamente cuatro tipos de páginas en el diario. La diferencia entre ellas se basa en lo que debemos hacer para completarlas.

Son las siguientes:

Páginas de historia : estas páginas se llenan automáticamente de texto e ilustraciones a medida que avanzamos en la historia del juego. No debemos preocuparnos mucho por ella.

: estas páginas se llenan automáticamente de texto e ilustraciones a medida que avanzamos en la historia del juego. No debemos preocuparnos mucho por ella. Páginas de zonas : hay una página en el diario por cada zona que visitamos en el juego. A veces se activa automáticamente al llegar a la zona y en otras al tomar el primer elemento —fotografía, sonido, coleccionable— de ella. Para llenarlas debemos colocar 4-5 inspiraciones en ella.

: hay una página en el diario por cada zona que visitamos en el juego. A veces se activa automáticamente al llegar a la zona y en otras al tomar el primer elemento —fotografía, sonido, coleccionable— de ella. Para llenarlas debemos colocar 4-5 inspiraciones en ella. Ilustraciones : Estas páginas se llenan con dibujos de paisajes hechos por la protagonista al sentarnos en una banca del juego.

: Estas páginas se llenan con dibujos de paisajes hechos por la protagonista al sentarnos en una banca del juego. Preguntas: Cuando la protagonista se pregunta por algo, crea una página especial en la que se deben agregar elementos específicos para resolver un misterio. Esta guía de Season: A letter to the future se enfocará en este tipo de páginas del diario.

Cómo completar las páginas de zonas en el diario de Season: A letter to the future

El simple acto de marcar una página como «completa» en el juego es bastante sencillo. Solo tenemos que cumplir los siguientes pasos:

Recolectar al menos cinco inspiraciones dentro de una zona. Pueden ser fotos que tomamos, sonidos que grabamos, coleccionables o impresiones del la protagonista al observar algo.

Abrir la página del diarios y ubicar en el al menos cinco de esos elementos.

¡Eso es todo. Una vez pongamos al menos cinco inspiraciones en la página, se llenará el medidor de recuerdos y desbloqueará una conclusión, frases y decoraciones para dicha sección del diario.

El juego no impide que tomemos cinco fotos a un árbol cualquiera, las pongamos en el diario y con eso demos por terminada la página. ¿Pero cuál es la gracia en eso? A menos que estén haciendo un ‘speedrun‘, en esta guía queremos dejar claro que la gracia de Season: A letter to the future es llenar las páginas del diario con inspiraciones que realmente nos llamen la atención, que signifiquen algo. Hagan que su diario sea único y personal. Que no se parezca al de nadie más.

Guía de la ubicación de todas las bancas para ilustraciones del diario en Season: a letter to the future

En el juego hay cuatro bancas en las que, al sentarnos, nos darán la opción de dibujar el paisaje. En estos lugares también podremos escuchar algunas de las cintas con entrevistas a los amigos y vecinos de la protagonista.

Restos de la grúa

En Lejos de Caro, tras avanzar un rato en bicicleta, llegaremos a una estación del tren abandonada. Es el mismo lugar donde el tutorial nos dice cómo frenar. Al lado de la estación se encuentra una banca en la que podemos sentarnos para capturar esta ilustración.

Salto del bosque

Tras entrar al camino del bosque en la parte este del valle, debemos dirigirnos hacia el norte para encontrar una banca en la que podemos sentarnos para dibujar unas bellas cascadas.

Vistas del valle

En el cementerio de la parte más alta al norte del valle, frente a la campana, hay una banca con una vista preciosa de todo el valle que podemos dibujar si nos sentamos en ella.

La playa

Después de abandonar el valle, recorremos un camino bajando hacia la playa. Si no nos desviamos de la ruta principal, veremos otra banca en la que podemos sentarnos para dibujar el último escenario del juego.

Guía: cómo resolver las páginas del diario con preguntas en Season: A letter to the future

A continuación vamos a decirles que objetos deben encontrar, fotografiar o grabar para llenar las páginas más importantes de este juego.

¿Quién fue el Dr. Fumio?

Esta página se activa al tomar una foto a la estatua o a los murales de la plaza de Caro, el primer escenario del juego.

Las inspiraciones que debemos poner en esta página son:

Foto de la estatua del Dr. Fumio en el centro de la plaza de Caro.

Grabación de audio del instrumento que se encuentra en la plaza, cerca a la salida del pueblo.

Foto del mural que se encuentra detrás y a la izquierda de la estatua

Fotografía del mural que se encuentra en el fondo a la izquierda de la plaza, bajo techo.

Foto del mural que se encuentra en el fondo de la plaza, por un callejón a la derecha.

¿Qué estarán haciendo los Manos Grises?

Esta página se activa automáticamente como parte de la historia, tras hablar con el Manos Grises en la entrada al valle.

Las inspiraciones que debemos poner en esta página son:

Bosquejo del miembro de los Manos Grises que obtenemos automáticamente tras hablar con él en la Entrada del valle.

Formulario que se encuentra sobre la mesa en la entrada del Punto de encuentro.

Manifiesto que se encuentra sobre una mesa, cerca del proyector en el Punto de encuentro.

Activando el proyector del Punto de encuentro y viendo la película.

La localización del Punto de encuentro se encuentra indicado en el mapa:

¿Qué propósito tiene la excavación?

Esta página se desbloquea cuando llegamos a la excavación. Es necesario atravesar el hueco en la valla en la esquina noroccidental del mapa del Valle de Tien para llegar allí. La pista sobre que algo ocurre en este lugar la obtenemos revisando el teléfono que suena al salir por primera vez del Punto de encuentro.

Las inspiraciones que debemos poner en esta página son:

Afiche publicitario en la carpa de comidas.

Documento en la mesa al lado de las cajas de Harpik

Documento sobre las cajas de Harpik, cerca al anterior.

Encender la grabadora en la tienda del científico

Toda esta página puede completarse en la zona del Foso o Excavación en la parte norte del mapa del Valle de Tien.

¿Qué es el día cero?

Si han seguido esta guía, la página del misterio más grande de Season: a letter to the future se desbloqueará mientras resuelven la página anterior en la zona del foso o excavación.

Las inspiraciones que debemos poner en esta página son:

Una foto de la gráfica que se encuentra en la tienda del científico en el foso o excavación

Tras revisar los documentos de la página «¿Qué propósito tiene la excavación?», debemos volver al radio que se encuentra fuera del foso y poner la emisora 63.2

Recoger el rollo de video marcada como «Day Zero» en el foso y reproducirla en el proyector del Punto de encuentro.

Pueden ver la ubicación del foso y el punto de encuentro en los mapas más arriba en esta guía.

¿Quién es el dios en el campo de flores?

La página del diario para el primero de los tres dioses del Valle de Tien se desbloquea al visitar el campo de flores en la esquina noroccidental del mapa y tomar una foto a la estatua del dios.

Las inspiraciones que debemos poner en esta página son:

Foto de la estatua del dios en el campo de flores

Símbolo del dios (desbloqueado junto con la página)

Una de las tiras de papel en las escaleras frente a la estatua del dios

Leer el nombre del dios en la entrada del santuario (ver más abajo)

Volver al altar frente al dios en el campo de flores y examinarlo tras revelar su nombre en la entrada al santuario

Como pudieron ver, no todas las inspiraciones necesarias para completar esta página de Season: a letter to the future están en la misma zona de las estatua del dios, pero gracias a esta guía ahora saben que para completarla deben visitar la entrada al santuario y revisar el altar correspondiente. No es necesario que haya anochecido para poder hacerlo.

¿Quién es el dios en la cuesta del santuario?

La página del diario para el segundo de los tres dioses del Valle de Tien se desbloquea al visitar la cuesta en el camino hacia el santuario y tomar una foto a la estatua del dios.

Las inspiraciones que debemos poner en esta página son:

Foto de la estatua del dios en el campo de flores

Símbolo del dios (desbloqueado junto con la página)

Una de las tiras de papel en la pequeña caseta frente a la estatua del dios

Leer el nombre del dios en la entrada del santuario (ver más abajo)

Volver al altar bajo el dios en el campo de flores y examinarlo tras revelar su nombre en la entrada al santuario

Como pudieron ver, no todas las inspiraciones necesarias para completar esta página de Season: a letter to the future están en la misma zona de las estatua del dios, pero gracias a esta guía ahora saben que para completarla deben visitar la entrada al santuario y revisar el altar correspondiente. No es necesario que haya anochecido para poder hacerlo.

¿Quién es el dios en el acantilado?

La página del diario para el último de los tres dioses del Valle de Tien se desbloquea al visitar el acantilado en el camino este hacia el santuario y tomar una foto a la estatua del dios.

Season_20230131110320

Las inspiraciones que debemos poner en esta página son:

Foto de la estatua del dios en el acantilado

Símbolo del dios (desbloqueado junto con la página)

Una de las tiras de papel en la pequeña caseta a un lado de la estatua del dios

Leer el nombre del dios en la entrada del santuario (ver más abajo)

Volver al altar al lado del dios en el acantilado y examinarlo tras revelar su nombre en la entrada al santuario

Como pudieron ver, no todas las inspiraciones necesarias para completar esta página de Season: a letter to the future están en la misma zona de las estatua del dios, pero gracias a esta guía ahora saben que para completarla deben visitar la entrada al santuario y revisar el altar correspondiente. No es necesario que haya anochecido para poder hacerlo.

¿Qué ocurrió durante la guerra?

Esta página se activa al llegar al aparcamiento y revisar cualquiera de las inspiraciones relacionadas con ella.

Las inspiraciones que debemos poner en esta página son:

Recorte pegado en la ventana tapada de la entrada del aparcamiento, al lado del homenaje a las víctimas.

Grabación de audio de la flor del recuerdo que se encuentra con las máquinas dispensadoras.

Foto de la máquina dispensadora amarilla que tiene un epitafio en su interior, al lado de la flor del recuerdo.

Foto de alguno de los soldados dormidos.

Esperamos que esta guía para completar todas las páginas del diario de Season: A letter to the future les haya resultado útil.