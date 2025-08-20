Los secretos ocultos en el arte del aniversario 30 de Resident Evil

En 2026 se van a cumplir 30 años desde que «nos adentramos en el mundo del ‘survival horror'». El primer Resident Evil —Biohazard para los puristas— salió a la venta el 22 de marzo de 1996 y Capcom ya se está preparando para celebrar ese aniversario, empezando con un bello arte de algunos de los personajes principales de la saga. Este se encuentra publicado en el sitio web oficial de la celebración y pueden verlo a continuación.

Aunque lamentamos la ausencia de personajes como Ethan Winters y Rebecca Chambers, no hemos parado de admirar esta joya y hemos encontrado detalles muy interesantes en ella. Para comenzar, hay claras referencias a algunos de los monstruos más importantes de la saga en el trono de cada uno de ellos, objetos importantes a sus pies y una flor característica para Leon Kennedy, Claire Redfield, Chris Redfield, Jill Valentine, Grace Ashcroft y Ada Wong (muchas gracias a Atlier00 de Reddit por ayudarme a identificar todas las flores de la ilustración).

Leon S. Kennedy

El protagonista de Resident Evil 2, RE4 y RE6 está acompañado de las correas y el uniforme de Mr. X del remake de RE2. A sus pies se pueden ver objetos como una pistola (puede ser la SG-09 que usa en RE4), uno de los muñecos coleccionables de Salazar, una caja de munición de pistola, un medallón y lo que parece ser un cristal.

La flor que lo identifica es una margarita amarilla. Esta suele representar el optimismo y la amistad. Ciertamente Leon es uno de los personajes que más conserva su humor a pesar de todo… aunque eso depende del juego.

El color de su trono es el azul oscuro, reminiscente de su uniforme policial.

Claire Redfield

El protagonista de Resident Evil 2, Code: Veronica y Revelations 2 es la única que no tiene un «jefe» en su trono, pues tiene a un Licker. Entre los objetos a sus pies encontramos los tablones de madera que usamos en las ventanas, una hierba roja, la llave de corazones y una figura coleccionable de Mr. Raccoon.

La flor que representa a Claire Redfield en el arte del aniversario 30 de Resident Evil es la lila. Esta puede representar esperanza y renovación, especialmente tras un periodo negativo. Muy apropiado para ella.

El color de su trono es el rojo, que la identifica en los trajes de todas sus apariciones de la serie.

Chris Redfield

El personaje con más apariciones en la saga —Resident Evil 1, RE2, Code: Veronica, RE5, RE6, Revelations, RE7 y Village— tiene en su imagen al Ouroboros de Albert Wesker sacado de RE5. Los ‘items’ a sus pies son hierbas verdas, una caja de munición para la escopeta, medallones y una figura de Mr. Everywhere como las que vimos en RE7.

Su flor es el gladiolo, que representa fuerza, integridad y honor.

El color de su trono es el negro, referenciando su apariencia en su aparición en Resident Evil Village y aparente conversión al lado oscuro.

Jill Valentine

En el arte del aniversario 30 de Resident Evil tenemos a la protagonista de RE1, RE3, RE5 y Revelations apropiadamente acompañada del traje y «corazón» de Némesis en el remake de Resident Evil 3. Entre los objetos a sus pies se esconden el cortacadenas, una hierba amarilla, una muestras del virus, un contenedor de pólvora y una figura de Mr. Charlie.

La flor de Jill en el arte de 30 años de la saga es el lirio blanco. Esta representa pureza, humildad, protección y renovación. Tomando en cuenta lo que le ocurre en RE5, este último resulta bastante adecuado.

El color de su trono es el azul, que la identifica en los trajes de todas sus apariciones de la serie.

Grace Ashford

Todavía no sabemos suficiente sobre la protagonista de Resident Evil Requiem, pero en este arte celebratorio la acompaña el aterrador monstruo que la persigue en uno de los videos de revelación del juego y algunos fans creen que es una Lisa Trevor evolucionada. A sus pies vemos principalmente objetos curativos como una hierba verde, una hierba amarilla y un aerosol de primeros auxilios; pero también una figura de Mr. Raccoon.

La flor que la representa en esta ilustración es la curiosamente apodada leche de gallina o estrella de Belén, que representa la inocencia.

El color de su trono es el negro y es el único que está hecho trizas. Sabremos qué significa esto cuando juguemos Resident Evil Requiem.

Ada Wong

La misteriosa ‘femme fatale’ de RE2, RE4 y RE6 tiene sobre ella una referencia a la transformación en un monstruo similar a una mosca de Simmons, el villano de Resident Evil 6 que estaba obsesionado con ella. Entre los objetos a sus pies reconocemos una hierba roja, una granada cegadora y un medallón. Hay un par más que no logramos identificar.

La flor de Ada Wong en este arte del aniversario 30 de Resident Evil es un cardo que representa la independencia y la agresividad. Muy apropiados descriptores para esta mujer.

El color de su trono es el rojo (aunque de un tono diferente al de Claire) que también la identifica en los trajes de todas sus apariciones de la serie.

Elementos comunes

Todas las secciones de personajes en esta ilustración tienen el logo de Umbrella en la esquina superior izquierda. Aunque esta malvada corporación desapareció hace mucho, su sombra sigue impactando sus vidas. El marco de cada uno también está decorado con estilizadas cadenas de ADN que representan la naturaleza biopunk de la saga.

Todos los personajes están sentados sobre trono y están elegantemente vestidos con atuendos que no hemos visto en los juegos. Esto puede ser solo una referencia a la celebración de los 30 años.

Finalmente, todos tienen los pies sobre escombros que pueden representar la destrucción de Raccoon City.

