Secuela de God of War es aplazada, Bend Studio trabaja en una nueva IP

Han pasado casi dos años desde que Hermen Hulst tomó las riendas de PlayStation Studios. Desde entonces, varios títulos importantes han salido para PlayStation. A través de una entrevista, Hulst contó varios detalles de los estudios asociados a Sony. Entre estos, destaca el anuncio del desarrollo de una nueva IP por parte de Bend Studio y el aplazamiento de la secuela de God of War.

¿Cuándo se lanzará la secuela de God of War?

En septiembre del año pasado, se reveló que este 2021 llegaría la secuela de God of War a PlayStation 5. En nuestra noticia, mencionamos que era una sorpresa que esta secuela se lanzará tan pronto y tal vez deberían aplazarla. Para tristeza de muchos, no nos equivocamos: este videojuego se lanzará en 2022. Aun así, no todo son noticias malas. Aunque principalmente este título iba a llegar solo a PlayStation 5, se reveló que este juego también llegará a PS4.

La nueva IP de Bend Studio

Otra de las noticias que resaltó es la nueva IP de los creadores de Day Gone. Hulst solo indicó que PlayStation Studios desea asumir riesgos y que está nueva IP los tienen muy emocionados, ya que, al parecer, tendrá un gran peso en la estrategia comercial que espera tener PlayStation Studios. Además, mencionó que Bend Studio está trabajando en un mundo abierto. Por ahora, no se reveló más información, así que hay que estar muy atentos para conocer detalles de esta nueva IP de Bend Studio.

Fuente: blog de PlayStation