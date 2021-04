Security Breach: Fury’s Rage es un juego gratis oficial de FNAF

Los fanáticos de Five Nights at Freddy’s (FNAF) siguen esperando ansiosamente noticias sobre Security Breach, la próxima entrega de esta popular saga de juegos de terror. Primero se dijo que llegaría a finales de 2020. Luego se aplazó a «comienzos de 2021» y ahora sabemos que no la veremos hasta «finales de 2021».

En una publicación de Reddit, Scott Cawthon —creador de esta franquicia— explicó que el aplazamiento de la fecha de lanzamiento de FNAF: Security Breach se debe a lo grande que es el juego, al cual sigue agregándole más y más elementos. Sin embargo, tiene una sorpresa a modo de disculpas para los fanáticos.

Este es Security Breach: Fury’s Rage. Se trata de un ‘beat ‘em up’ gratuito para PC basado en los personajes del próximo capítulo en la historia de Five Nights at Freddy’s.

Pueden encontrar y descargar Security Breach: Fury’s Rage ya mismo en GameJolt. Es un título muy corto que, al estilo de los juegos de arcade en los que está inspirado, se puede completar en menos de media hora. Incluye elementos importantes para la mitología de FNAF. Cuenta con arte de Claudia Schröder y música de Leon Riskin.

Nos encanta que Scott Cawthon nos siga sorprendiendo de esta manera. No es la primera vez que lanza por sorpresa un juego del que no sabíamos nada y seguro hará que la espera por Five Nights at Freddy’s: Security Breach sea menos amarga.

Fuente: Scott Cawthon en Reddit