Sega está considerando crear una Dreamcast Mini

Las consolas retro en miniatura siguen de moda. NES Classic y SNES Classic fueron grandes éxitos y el fracaso de la PlayStation Classic no ha desanimado a otros fabricantes. Hasta Konami se tiró al ruedo y está desarrollando una TurboGrafx-16 Mini. Ha llegado la hora de que cierta consola de Sega reciba el mismo tratamiento. Hablamos de Dreamcast Mini.

Sega no es ajena a este fenómeno. La Genesis Mini ya existe y en Japón acaban de lanzar Game Gear Micro. Esa fue la razón por la que la revista Famitsu entrevistó al productor Yosuke Okunari. Cuando le preguntaron por futuros proyectos relacionados con nuevas versiones de consolas retro mini, dijo algo muy interesante:

“Para la siguiente Mini, estamos considerando algo que ha sido imaginado por todos. Por supuesto, no podemos crear todas ellas y hemos pensado proyectos que nadie ha imaginado.



Siento que el próximo proyecto será más grande, así que no podremos lanzarlo el próximo año o en los próximos dos. No podemos hacerlo tan rápido.



Creo que para el siguiente seguiremos un concepto similar al de Genesis Mini. Si tengo que decir algún nombre, podría ser un SG-1000 Mini o Dreamcast Mini”.