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Sega dice que «no habra contenido generado por IA en Crazy Taxi: World Tour», pero sí uso IA generativa en su desarrollo

Sin 'slop' pero con orígenes cuestionables.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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No hay nada más descorazonador que ver la página de Steam de un juego que estábamos esperando ansiosamente y descubrir que tiene la odiada sección que dice «Información sobre contenido generado por IA». Eso nos pasó con Crazy Taxi: World Tour, pues teníamos muchas ganas de jugar un nuevo título de esta franquicia pero saber que usaron IA generativa en su desarrollo nos desanimó bastante.

Parece que Sega notó las molestias que esto causó, pues actualizó la descripción sobre el uso de la IA generativa en este juego actualizando la información al respecto. El escueto mensaje que decía simplemente que habían usado esta clase de herramientas en la página de Steam del nuevo Crazy Taxi ahora dice lo siguiente:

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Actualizamos la divulgación de IA para brindar mayor transparencia y claridad sobre el uso de esta herramienta de apoyo para Crazy Taxi: World Tour.

En SEGA Corporation, utilizamos IA generativa como herramienta de soporte para desarrolladores, con el objetivo de permitirles enfocarse en tareas más creativas y ofrecer una mejor experiencia a los jugadores.

En Crazy Taxi: World Tour, la IA generativa se utilizó en parte del proceso creativo de los objetos de fondo. Sin embargo, no se incluirá contenido de IA generativa en el juego final.

Este mensaje tras la revelación del modo multijugador de este título durante la presentación Opening Night Live de Gamescom 2026. Seguramente consideran que esto va a atraer nuevas miradas sobre el juego y están tratando de mitigar el daño que causará su relación con la IA generativa.

Si lo que dice Sega es cierto, es bueno que no vamos a ver ‘slop’ durante nuestras partidas de Crazy Taxi: World Tour, pero sigue siendo muy desagradable saber que usaron herramientas conocidas por usar contenido robado y consumir recursos naturales exagerados para generar «la visión» de lo que sería el juego. Para muchos, eso ya es suficiente para no querer saber nada sobre él.

Aunque nos alegra que los desarrolladores estén renunciando a la idea de incluior objetos e imágenes generados por IA en sus juegos, necesitamos que entiendan que no queremos que esta sea usada tampoco en contenido que no será visto por los usuarios, como el arte conceptual.

Si prefieren darle una oportunidad a un título similar que definitivamente fue hecho solo por manos humanas, permítannos recomendarles el divertido Truck-kun is Supporting Me from Another World?!.

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Crazy Taxi: World Tour saldrá para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam en una fecha aún no determinada de 2027.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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