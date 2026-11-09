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SEGA informa que más de 2 millones de correos de sus boletines informativos o newsletter han sido filtrados

SEGA confirma que más de dos millones de datos de diferentes listas, no vinculadas a las "SEGA Account" fueron afectadas.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
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La empresa SEGA y su filial SEGA Fave confirmaron la filtración de 2.196.044 direcciones de correo electrónico pertenecientes a suscriptores de sus boletines informativos o newsletter. La brecha de seguridad ocurrió luego de que un tercero no autorizado accediera a los sistemas de Arara Inc. Esta es una compañía proveedora del sistema de distribución de correo «Arara Message» utilizado por la firma de videojuegos.

De acuerdo con los reportes oficiales al 9 de noviembre de 2026, el incidente afectó a los destinatarios de 11 boletines específicos emitidos entre julio y octubre de 2026. Entre las publicaciones comprometidas se encuentran correos informativos sobre juegos como CHUNITHM Mate, Ongeki Re:Fresh Act.2, maimai Derakkusu MAGiCAL, eventos del Tokyo Game Show 2026 y promociones del servicio de lotería en línea SEGA Lucky Kuji Online. Del total de registros expuestos, 92.273 casos incluyeron información adicional asociada con la entrega de los mensajes.

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El origen de la falla se detectó tras revisiones de seguridad iniciadas a finales de octubre. Arara confirmó finalmente la exposición de los datos entre el 3 y el 8 de noviembre, lo que llevó a SEGA a suspender temporalmente el uso de dicho servicio de correo mientras avanzan las investigaciones conjuntas y la notificación a las autoridades de protección de datos.

¿Los propietarios de los correos filtrados de los boletines informativos (newsletter) de SEGA qué clase de peligro corren?

¿Los propietarios de los correos filtrados de los boletines informativos (newsletter) de SEGA qué clase de peligro corren?

El principal riesgo para los usuarios afectados es la posible llegada de correos electrónicos maliciosos, engañosos o intentos de suplantación de identidad (comúnmente conocidos como phishing) que utilicen el nombre de SEGA, SEGA Fave o sus productos. Así que el mayor riesgo es que estos correos maliciosos contengan enlaces o archivos adjuntos diseñados para vulnerar dispositivos o extraer credenciales. A pesar del incidente, SEGA aclaró los siguientes puntos sobre el alcance del peligro:

Primero no hay evidencia de que se hayan filtrado nombres, fechas de nacimiento, género, direcciones físicas, números telefónicos, información de tarjetas de crédito o contraseñas de acceso. Segundo, las direcciones de correo vinculadas formalmente a las «SEGA Account» emplean una plataforma de distribución distinta, por lo que no forman parte de esta filtración. Finalmente, hasta la fecha, no se ha registrado un uso malicioso confirmado de la información expuesta.

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Fuente: SEGA

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