Sega pregunta si quieren a Keanu Reeves en un próximo Like a Dragon (Yakuza)

A principios de mes conocimos que Sega registró la marca «Yakuza Wars» en Japón. Adicionalmente, días antes, fue anunciada la serie ‘live action’ de Like a Dragon en Prime Video. Ahora, la franquicia de Ryu Ga Gotoku Studio ha vuelto a ser noticia. Ya que, un usuario en Reddit compartió una encuesta que Sega le ha enviado con respecto a la franquicia Like a Dragon (Yakuza).

Sega pregunta a los fanáticos de Like a Dragon (Yakuza) si les fustaría ver a estrellas como Mark Hamill, Keanu Reeves o Eminen en sus juegos

JohnConquest, como se identifica el usuario de Reddit que compartió la imagen de la encuesta dijo que el correo electrónico que recibió de Sega se le preguntaba qué opinaba de franquicias como Crazy Taxi y Persona. Además agregó que cuando se trataba de Like a Dragon (Yakuza) la encuesta preguntaba cómo afectaban los cameos de famosos a la diversión de los jugadores y si estarían interesados en que apareciera una larga lista de estrellas en futuros juegos.

Hasta Lionen Messi aparece como una posible estrella que podría aparecer en un juego de la franquicia Like a Dragon (Yakuza).

La encuesta sobre posibles estrellas invitadas a un juego de la franqucia Like a Dragon (Yakuza) tiene tiene grandes nombres como Keanu Reeves, Mark Hamill, Jack Black, Rami Malek o David Hayter. Adicionalmente, en la encuesta se encuentran algunos actores de doblaje famosos como Matthew Mercer, quien ya interpretó a Goro Majima en Yakuza: Like a Dragon. En la encuesta se encuentran cantantes de diferentes generos de música. La adición de un artista músical a un juego de la franquicia Like a Dragon (Yakuza) no es descabellada. Ya que en Like a Dragon: Infinite Wealth, Ryu Ga Gotoku estudio usó a Satoru Iguchi cantante y tecladista de la banda King Gnu.

King Gnu es conocido, entre muchas otras,por la cancion Special Z, segundo opening de la temproada 2 de Jujutsu Kaisen.

¿Cuándo presentará Ryu Ga Gotoku su un nuevo juego de la franquicia Like a Dragon?

El productor de la serie Masayoshi Yokoyama confirmó que este nuevo juego no será un remake de Yakuza Kiwami 3.

Recientemente, Sega y RGG Studio anunciaron a principios de abril de 2024 que los desarrolladores están realizando audiciones para encontrar actores y actrices para un nuevo juego de Like a Dragon. El próximo juego del estudio Ryu Ga Gotoku se presentará en el Tokyo Game Show. El evento está previsto que se celebre en Chiba, Japón, entre el 26 y el 29 de septiembre. Recientemente se especulaba con que el próximo Like a Dragon se presentaría en el TGS 2024. Sin embargo, parece que Yokoyama y compañía no especificaron que se presentaría un nuevo juego de la franquicia Like a Dragon, por lo que el estudio Ryu Ga Gotoku podría estar planeando anunciar una nueva entrega de la serie Judgment. Lost Judgment, fue el último juego de esta serie en ser lanzado, en septiembre de 2021.

Vía: IGN