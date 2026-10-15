Sega retira Total War: Shogun 2 – Complete Edition de las tiendas tras recibir críticas abrumadoramente negativas

Dos días duró Total War: Shogun 2 – Complete Edition en las tiendas digitales antes de que Sega y Creative Assembly se hubieran dado cuenta del grave error que fue lanzar esa versión supuestamente «mejorada» del 2011 que en realidad estaba llena de ‘bugs’ y usaba gráficos que muchos creen fueron generados con IA, o al menos usaban un muy mal ‘upscaler’.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Total War: Shogun 2. Seguir

Tras su lanzamiento el 13 de octubre de 2026, las críticas del juego en Steam rápidamente alcanzaron el nivel de «abrumadoramente negativas». Más de 1000 reseñas de usuarios que criticaban lo mal que lucía el juego, todos los problemas que tenían, su mal rendimiento y sobre todo se quejaban de que la versión original hubiera sido retirada de las tiendas para ser reemplazada por esta.

Viendo este caos. Sega finalmente tomó la decisión de retirar Total War: Shogun 2 – Complete Edition de las tiendas (Steam, Epic Games Store y GOG) y reestablecer la versión original. También emitió un comunicado en redes sociales cuya traducción al español (hecha por nosotros) pueden leer aquí.

Estamos al tanto de que Total War: Shogun 2 – Complete Edition no ha estado a la altura de sus expectativas ni de nuestros propios estándares. Hemos leído sus comentarios y reseñas. Estamos de acuerdo en que la actual experiencia no es la que debería ser. Como resultado estamos trabajando con las plataformas para remover temporalmente el juego de la venta y reestablecer la versión original mientras investigamos los problemas. Quienes ya tengan el juego podrán seguir jugándolo. EStamos trabajando muy de cerca con los demás desarrolladores para identificar las causas de estos problemas, solucionarlos y asegurar que Total War: Shogun 2 – Complete Edition alcance los estándares de calidad que los jugadores esperan de Total War.

Pueden encontrar el mensaje original en inglés a continuación.

Sega no dio una posible fecha para el regreso del juego y no sabemos si una vez lo restaure, la versión original se mantendrá a la venta o la volverán a retirar.

Aunque hay mucha demanda por remakes, remasterizaciones o relanzamientos de juegos clásicos para que funcionen en hardware actual, muchos estudios han aprovechado para recortar gastos haciendo uso de herramientas de IA y presentar versiones «nuevas» que funcionan o lucen peor que las originales. No sabemos a ciencia cierta si este fue el caso con este juego de estrategia de Creative Assembly, pero esperamos que no vuelva a ocurrir.

La versión original de Total War: Shogun 2 actualmente está disponible para PC, Mac y Linux mediante Steam y GOG.