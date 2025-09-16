Según Sony, quieren avanzar en su posición como “líderes creativos en experiencias para un solo jugador”

Se ha hablado mucho del enfoque de Sony hacia los juegos para un solo jugador en esta generación, el año pasado lanzó Astro Bot, ganador de juego del año en The Game Awards, mientras que el mes que viene lanzará Ghost of Yotei. Esto sin mencionar todos los demás títulos que han lanzado en esta generación como Marvel’s Spider-Man 2, God of War Ragnarok, Death Stranding 2, entre otros.

En un informe corporativo, la compañía destacó su objetivo dentro del negocio de estudios propios, de consolidarse como «líderes creativos en experiencias para un solo jugador». También menciona que busca ampliar su modelo de negocio mediante la «diversificación de la oferta de servicios en vivo», pero el fabricante claramente cree que puede tener éxito en ambas categorías.

En el mismo reporte del año pasado, la compañía no mencionó específicamente los juegos con campañas para un solo jugador, así que esta nueva declaración se toma de forma positiva. Con títulos como Marvel’s Wolverine, Intergalactic: The Heretic Prophet y Saros en camino, los fanáticos esperan que los próximos años brillen para los juegos de un solo jugador distribuidos por Sony.

Esto sin embargo requerirá un menor aporte de recursos a los juegos como servicio y está por verse si la compañía decide bajar un poco las expectativas al respecto.