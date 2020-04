Seis RPG tácticos para poner tu cerebro y paciencia a prueba

Con la reciente incursión de la Gears of War en el género de los RPG tácticos y el retorno de Sakura Wars, incluso si la última entrega de esta franquicia no es un RPG táctico, ¿qué mejor momento para que GamerFocus recomiende algunos de los mejores títulos del género?

¿Qué es un RPG táctico? Para aquellos que no sepan, esta clase de juegos generalmente giran alrededor de combates por turnos en los que los jugadores deben mover a sus unidades por una cuadrícula. Esto último hace del posicionamiento de los personajes un aspecto vital.

Con lo anterior aclarado, es hora de dar un vistazo a seis RPG tácticos que debes jugar.

Valkyria Chronicles – Mateo Riveros

No hay un eslabón débil en la franquicia Valkyria Chronicles. Sin embargo, ¿qué mejor lugar para comenzar que la primera entrega? Ambientado en una versión alternativa de Europa en medio de la Segunda Guerra Mundial, este juego sigue al Escuadrón 7 de la Milicia Galiana.

Durante las peleas, los jugadores desplazan a sus unidades a lo largo del campo de batalla y hacen uso de sus habilidades únicas. Cada uno de los integrantes del Escuadrón 7 cumple con un rol específico. Ya que los combates giran alrededor de un sistema ‘piedra, papel o tijeras’, hay unidades que inherentemente están en desventaja o ventaja frente a otras.

Otro aspecto a destacar del juego es su presentación visual, reminiscente a pinturas sobre lienzo. Tampoco puede olvidarse la épica banda sonora compuesta por Hitoshi Sakimoto.

Plataformas: PlayStation 3, PC, PlayStation 4 y Nintendo Switch

Super Robot Wars V – César Salcedo

Esta es una franquicia que muchos saben que existe, pero pocos han logrado jugarla. Esto debido a que estos títulos no han tenido un lanzamiento por fuera de Japón. Sin embargo, con el lanzamiento de Super Robot Wars Original Generation: The Moon Dwellers (2016), Bandai Namco Entertainment ha empezado a distribuir en inglés estos juegos. Claro está, los lanzamientos están destinados al público angloparlante del continente asiático.

Super Robot Wars V es un RPG de estrategia por turnos en el que podemos controlar a grandes iconos de los ‘anime’ del genero ‘mecha’. Así que nada es imposible en un universo donde podemos luchar al lado de la unidad 01 de Evangelion o Mazinger Z, entre muchos otros icónicos robots del mundo del ‘manga’ y el ‘anime’. Todo esto ambientado en una historia original, la cual integra algunos de los arcos de las series ‘anime’ incluidas en el juego.

Plataformas: PlayStation 4, Nintendo Switch y PC

Sakura Wars: So Long, My Love – Mateo Riveros

La quinta entrega de la icónica franquicia de SEGA fue la primera que arribó oficialmente a Occidente. Por fortuna, Sakura Wars: So Long, My Love no requiere de jugar los anteriores cuatro juegos para entender su historia. ¡Eso no quiere decir que no los invitemos a hacerlo!

Ambientada en una versión alternativa de los años 20, la trama de este juego sigue a Shinjiro Taiga. Por petición de su tío, el legendario Ichiro Ogami, Shinjiro es trasladado a la División Estrella de la Teikoku Kagekidan, ubicada en Nueva York. Aunque al principio es subestimado, Shinjiro demuestra ser un comandante capaz al tomar las riendas de la División Estrella.

Como las anteriores cuatro entregas de la franquicia Sakura Wars, So Long, My Love es un RPG táctico que mezclado con elementos de novelas visual y simuladores de citas. En los zapatos de Shinjiro, los jugadores deberán fortalecer su relación con las integrantes de la División Estrella y guiar sus ‘mechas’ en combate para detener los planes del malvado Oda Nobunaga.

Plataformas: PlayStation 2 y Nintendo Wii

Si hay un juego que te enseña a las malas a no apegarte a ningún personaje, ese es X-COM. Creado en 1994, este brutal juego de estrategia por turnos cuenta las historias de una organización paramilitar internacional con el fin de repeler amenazas extraterrestres.

El juego pondrá a un escuadrón de soldados y especialistas a responder las diferentes alertas alienígenas que se reportan en el planeta. A veces, hay que tomar la dura decisión de elegir la más prioritaria y abandonar las menos relevantes aceptando las consecuencias. El riesgo de perder para siempre un soldado importante es constante y no hay tiempo para hacer duelo. También hay un profundo sistema de administración de la base de operaciones.

Para los más curtidos en la batalla está el modo ‘Ironman’, que guarda cada acción que haga el jugador. Esto impide que vuelva a una partida anterior para corregir sus errores.

Plataformas: MS-DOS, Amiga, CD32, PlayStation y PC

Final Fantasy Tactics – Mateo Riveros

Un poco redundante, lo sabemos, ¿pero cómo no vamos a incluir este clásico? De la mano Squaresoft, esta entrega se ambienta en el reino de Ivalice en medio de la Guerra del León.

La historia gira alrededor del conflicto entre Ramza Beoulve y Delita Heiral, dos amigos de la infancia cuya relación se ha visto deteriorada por culpa de la guerra. En los zapatos de Ramza, los jugadores deben reclutar aliados y descubrir la siniestra trama detrás de la Guerra del León.

Aunque el sistema de combate difiere del de anteriores entregas por la perspectiva isométrica y la importancia del posicionamiento de las unidades, Final Fantasy Tactics también toma mecánicas de anteriores títulos. Entre estas destaca el sistema de trabajos, que permite que el jugador personalice su escuadrón. ¡Todos los personajes tienen acceso a 20 trabajos!

Plataformas: PlayStation

Fire Emblem: The Sacred Stones – Cesar Nuñez

Hablar de RPG tácticos y no incluir Fire Emblem sería un despropósito al género. Intelligent Systems fue el encargado de popularizarlo con esta franquicia para consolas de Nintendo desde Famicom, aparte de Famicom Wars. Sin embargo, no sería sino hasta la era de Game Boy Advance que el estudio se decidió a expandir sus horizontes en Occidente.

El segundo de estos juegos que vimos localizado, The Sacred Stones, nos permitió acompañar a los jóvenes príncipes Eirika y Ephraim a recuperar la antigua gloria del reino de Renais, en una cruzada para obtener las armas legendarias que derrotarían al rey demonio Fomortiis.

Es una cruzada de caminos separados para los hermanos, donde cada aliado reclutado pesa y la muerte permanente duele más que de costumbre debido a la química de sus personajes. Mapas interesantes y un selecto nivel de reto hace a esta la entrega más recomendable de la saga.

Plataformas: Game Boy Advance, Nintendo 3DS y Wii U

¿Se nos olvidó algún RPG táctico importante? ¿Qué opinas de nuestras recomendaciones? ¡No olvides responder en los comentarios!