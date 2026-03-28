Sentenced to Be a Hero: la segunda temporada y un videojuego fueron anunciados en AnimeJapan 2026

El primer día de AnimeJapan 2026 continua y esta vez el turno ha sido para el panel de Sentenced to Be a Hero. Durante el evento, el equipo de producción de la adaptación al anime de novelas ligeras Yūsha-kei ni Shosu: Chōbatsu Yūsha 9004-tai Keimu Kiroku confirmó que la segunda temporada ya se encuentra en producción. Junto a este anuncio, Kadokawa presentó un video promocional y una imagen promocional para los nuevos episodios.

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Además de la segunda temporada, también ha sido anunciado un videojuego de Sentenced to Be

La franquicia extenderá su presencia al sector de los videojuegos con el título Sentenced to Be a Hero -Game of the GODDESS- (Yūsha-kei ni Shosu -Game of the GODDESS-). El desarrollo estará a cargo de VIC GAME STUDIOS, mientras que Kadokawa asumirá el rol de editor. Junto al anuncio del desarrollo de este proyecto, se ha compartido en AnimeJapan 2026 un breve adelanto del juego. Sin embargo, Kadokawa aún no ha confirmado cuáles serán las plataformas en las que saldrá el juego de Sentenced to Be a Hero.

¿Cuál es la historia de Sentenced to Be a Hero?

En Sentenced to Be a Hero seguimos las aventuras de Xylo Forbartz, un antiguo caballero condecorado. Tras ser acusado del asesinato de la diosa Senerva, Xylo lidera una unidad de combate compuesta por los sectores más bajos de la sociedad. El conflicto escala cuando Xylo, debido a la escasez de recursos y la presión del Señor de los Demonios, Awd Goggie, se ve obligado a realizar un contrato con Teoritta. Esta es una diosa que funciona como un arma viviente. La relación entre ambos es transaccional y carente de reverencia. Ya que, a las figuras divinas se les ve más como herramientas de guerra que como guías espirituales. A lo largo de este primer episodio de Sentenced to Be a Hero podemos ver que la caída de Xylo y la muerte de Senerva forman parte de una red de corrupción institucional y otras luchas de poder que iremos conociendo a lo largo de la temporada.

La primera temporada del anime se estrenó el 3 de enero de 2026 en Japón, iniciando con un episodio especial de 60 minutos. La dirección estuvo bajo la responsabilidad de Hiroyuki Takashima en Studio KAI, con guiones supervisados por Kenta Ihara y diseño de personajes de Takeshi Noda. La música fue compuesta por Shunsuke Takizawa, mientras que la banda SPYAIR interpretó el tema principal, «Kill the Noise». Si quieren conocer nuestras impresiones sobre Sentenced to Be a Hero, les sugerimos seguir el siguiente enlace.

Fuente: Kadokawa.