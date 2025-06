Shadow Labyrinth – primeras impresiones del metroidvania de Pac-Man ambientado en el universo de los juegos de Bandai Namco

Shadow Labyrinth, es una reinterpretación —bastante inesperada— de la icónica franquicia Pac-Man. Este título, desarrollado por Bandai Namco es un Metroidvania de acción en dos dimensiones (2D). El título llegará como parte de la celebración del 45 aniversario de Pac-Man con una propuesta más oscura y una notable profundidad en su historia, la cual pudimos ver por primera vez en el corto de Secret Level llamado “Círculo”. Recientemente, hemos tenido la oportunidad de probar varias secciones de Shadow Labyrinth —gracias a un acceso anticipado brindado por Bandai Namco— y en estas primeras impresiones les contaremos las sorpresas que encontramos en esta reimaginación de Pac-Man en un universo que une a los clásicos de Bandai Namco.

La porción del juego que exploré inició aproximadamente a un tercio de la experiencia total, en una ciudad central llamada Bosconia. El nombre de esta aldea es una referencia al juego homónimo (Bosconian) de Namco de 1981. Los bosconianos son una raza alienígena que ha llegado al planeta —en el que se desarrolla la historia de Shadow Labyrinth— debido a una amenaza que también afecta su mundo natal. Es así que lo primero que notamos es que el nuevo juego de Pac-Man (Shadow Labyrinth) hace parte de la línea de tiempo USGF, la cual creo en el 2011 Bandai Namco.

La historia de Shadow Labyrinth se desarrolla en el año 3.333 de la USGF despues de la historia de New Space Order —un juego para arcade que nunca lanzó Namco— y antes del inicio de los sucesos de Thunder Ceptor. Este es un juego de arcade lanzado por Namco en 1986.

¿Cómo es la jugabilidad de Shadow Labyrinth?

El menú de la izquierda nos permite elegir entre escudo o parry y el de la derecha las habilidades especiales que hemos equipado.

Los métodos básicos del combate de Shadow Labyrinth incluían un ataque de espada, una esquiva, defensa/parry, un ataque pesado y una transformación GAIA, con la cual nuestro personaje se convertía en un mecha por un breve periodo de tiempo. Adicionalmente, durante la corta sesión de juego nuestro objetivo era simple: seguir tres caminos para recolectar tres objetos clave para crear una llave. Cada uno de estos caminos presentaba un desafío distinto, el cual resaltaba los aspectos jugables de Shadow Labyrinth. Combate, plataformas y puzles, cada uno de estos retos puso a prueba nuestro control del personaje. La sección de puzles, que involucraba mover rocas para romper paredes, no representó mayor dificultad. Sin embargo, las rutas de combate y plataformas fueron significativamente más complicadas y divertidas.

El camino de combate consistía en una serie de cinco salas consecutivas con enemigos progresivamente más peligrosos y sin puntos de control intermedios. Los oponentes iniciales, pequeños seres con lanzas, requerían dos golpes para ser eliminados. Para evitar el daño, nuestro personaje disponía de tres opciones. La primera de estas era esquivar rodando. Esta habilidad cuenta con breves momentos de invulnerabilidad. Además, en Shadow Labyrinth para defendernos teníamos a nuestra disposición un parry, que desequilibraba al enemigo por un breve periodo de tiempo. Finalmente, la tercera opción defensiva que probamos fue el bloqueo, que creaba un escudo similar al de Smash Bros. que se rompía al recibir suficiente daño. Al final de esta sección, aprendimos a controlar las acciones básicas y los cambios entre defensa y ataque.

Las batallas son largas y desafiantes

El parry exige una ventana de tiempo muy estrecha pero es muy util en los enfrentamientos contra jefes.

El tercer desafío de Shadow Labyrinth al que nos enfrentamos, el de plataformas, superó en dificultad al combate. Esta sección nos enfrentó a una larga carrera de obstáculos, en la que podíamos ver combinadas plataformas móviles —algunas que desaparecían—, sierras giratorias y láseres intermitentes. Adicionalmente, esta sección tuvimos que pasarla en el modo «mini-Puck», o «Pac-Man Spider-Ball». En este modo, Puck se desplaza por paredes y techos. Algunas de las zonas que encontramos tenían puertas que se desbloquean al activar un botón, el cual nos permitía —por un breve periodo de tiempo—pasar por la puerta antes de que esta volviera a quedar bloqueada.

Tras recolectar los tres objetos y abrir la puerta, me encontré con más secciones de plataformas y combate, aunque menos severas que las anteriores. Durante el tiempo que pude explorar estas secciones, que incluyeron enfrentamientos con un jefe basado en Pinky y otro inspirado en el asesino de Splatterhouse, apenas logré alcanzar la pelea contra Pinky. A pesar de la frustración que esto generó, la experiencia resultaba divertida y el desafío se presentaba atractivo, motivando una continuidad en la exploración.

Al derrotar a los jefes o enemigos podemos deborarlos para recolectar recursas o nuevas habilidades.

Una reinvención interesante que nos dejó con ganas de más

El modo Gaia si bien no cuenta —en la versión que probamos— con movimientos espectaculares si debemos destacar su gran diseño.

La verdad desde un principio pense que Shadow Labyrinth sería algo como aquella infame versión de Bomberman del 2006 que salió para Xbox 360. Sin embargo, debo decir que he quedado gratamente sorprendido con la alta movilidad, sistemas de combate y zonas de plataformeo que experimenté en mi pequeña experiencia en Shadow Labyrinth. Adicionalmente, la integración de la historia con la línea de tiempo USGF de Bandai Namco y los numerosos guiños a otras franquicias (como Bosconian, Galaga o Splatterhouse) son un excelente guiño para los más veteranos. El modo «mini-Puck» y la transformación en GAIA añaden variedad, pero aún estamos expectantes por conocer que otras herramientas para pelear y explorar podremos ver en la versión final de Shadow Labyrinth.

Sin embargo, no todo es positivo. Las mecánicas de manejo del «mini-Puck», tienen una curva de aprendizaje un poco más pronunciada que las demás y la historia no queda del todo aterrizada con lo poco que pudimos experimentar. Adicionalmente, no pudimos ver si el título tendrá escenas cinematográficas de introducción o en partes específicas de la aventura. A pesar de estas asperezas, Shadow Labyrinth se siente como un experimento arriesgado y fascinante que, a pesar de usar un género sobreexplotado como el Metroidvania, logra ser lo suficientemente interesante como para querer explorar y conocer que tan profundas sus mecánicas pueden llegar a ser.

Shadow Labyrinth estará disponible el jueves 17 de julio en Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam.

Primeras impresiones de Shadow Labyrinth hechas con un acceso anticipado para Steam provisto por Bandai Namco Latinoamérica.