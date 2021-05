Videojuegos

Basado en la serie de cómics homónima de Valiant, Shadow Man fue originalmente lanzado el 9 de marzo de 1999 para Nintendo 64, PlayStation y PC. En los años posteriores, este título no solo ha llegado a otras plataformas. También ha conseguido un estatus de culto entre varios jugadores. Por este motivo, el anuncio de una remasterización a manos Nightdive Studios causó tanto revuelo.

Esta no sería una simple remasterización gráfica. En los meses previos al lanzamiento de Shadow Man: Remastered, Nightdive dio a conocer que este título llegaría con contenidos inéditos. Esto apuntaba a que la desarrolladora realizaría cambios importantes para facilitar que un nuevo público pudiera disfrutar de esta aventura.

Aunque Shadow Man: Remastered introduce substanciosas mejoras y novedades, irremediablemente sufre por su edad. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que ciertos aspectos de este clásico no hayan envejecido como un buen vino.

A pesar de algunos diálogos ridículos y los monólogos pretenciosos de Michael LeRoi —el último portador de la Máscara de las Sombras y el manto de Shadow Man—, la historia y cómo se desarrolla la mitología sigue siendo uno de los aspectos más interesantes del juego. De saber cómo progresar por los diferentes niveles —uno de los problemas del título, del cual hablaremos—, las revelaciones y giros de la trama dan para una entretenida aventura de principio a fin. El tono oscuro que permea todo el título es la cereza sobre el pastel y este se hace evidente desde el inicio.

La aventura comienza en 1888. En búsqueda de poder, Jack el Destripador es contactado por el demonio Legión. Este último le ofrece lo que busca a cambio de que construya asilo para asesinos y psicópatas como él en la Zona Muerta, el equivalente al infierno. Accediendo a las condiciones del demonio, Jack comete suicidio.

Más de 100 años después, Mamá Nettie —la hechicera que cosió la Mascara de las Sombras a las costillas de Michael, lo que lo obligó a convertirse en Shadow Man— tiene una visión en la que Legión se hace con las Almas Oscuras. Estas le permitirían enviar demonios al mundo real y dar comienzo al Apocalipsis. Para detenerlo, Michael tiene que recolectar las Almas Oscuras y hacer frente a Los Cinco: un grupo de asesinos ocultos en el mundo real que solo pueden ser derrotados por Shadow Man. Sin embargo, Michael solo puede acceder a sus poderes en la Zona Muerta.

Como Shadow Man, Michael puede viajar entre el mundo de los vivos y los muertos. La primera porción del juego transcurre en la Zona Muerta, donde Michael debe descubrir cómo activar sus poderes en el mundo de los vivos. La segunda se desarrolla en la Zona Viva. No obstante, el objetivo es el mismo: recolectar Almas Oscuras.

Las Almas Oscuras no solo fortalecen a Michael, sino que actúan como «llaves». A medida que se recolecten almas, se desbloquearán runas que permitirán que el protagonista viaje a nuevas partes de la Zona Muerta y consiga nuevas herramientas. En concepto, la estructuración de la historia alrededor de la recolección de coleccionables no es una mala idea e incluso se presta para que los jugadores se sumerjan en la Zona Muerta en su búsqueda. ¿El problema? Encontrar las Almas Oscuras puede ser bastante tedioso. Esto se debe al confuso diseño de niveles y la ausencia de un mapa o algo que evite que los jugadores tengan que peinar toda la Zona Muerta en búsqueda de los objetos necesarios para que avance la trama.

Es aquí donde tenemos que hablar sobre lo que añade Shadow Man: Remastered con respecto al lanzamiento original… y lo que en retrospectiva debió haber recibido.

Lo primero que resulta evidente es la retocada presentación gráfica. Si bien los modelos de personajes no disimulan su edad y los escenarios siguen siendo algo geométricos, por no decir monótonos, las texturas han sido remasterizadas y el juego ahora corre en 4K en pantallas panorámicas. Como si el retoque gráfico no fuera suficiente, el título también remasteriza toda la banda sonora del juego. Compuesta por Tim Haywood, es uno de los aspectos del título que mejor han envejecido.

Desafortunadamente, lo mismo no puede decirse de la jugabilidad básica de Shadow Man. Si bien es innegable que Nightdive Studios pulió la jugabilidad, sobre todo lo concerniente al desplazamiento y el movimiento de la cámara, el sistema de combate es primitivo y monótono. Aunque posteriores herramientas ayudan a que se sienta más variado, este se reduce a saltar alrededor de los enemigos disparando hasta que exploten. No menos importante, este sistema de combate fue diseñado para espacios abiertos. Sin embargo, hay varias ocasiones en las que el juego obliga a combatir enemigos en espacios cerrados con un arma de fuego. Esta remasterización bien pudo haberse beneficiado de un ataque cuerpo a cuerpo o una mecánica por el estilo.

A pesar de todo, Shadow Man: Remastered es la versión definitiva del juego de 1999. Esto no solo se debe a las mencionadas mejoras gráficas y de jugabilidad, sino a los contenidos inéditos implementados por Nightdive Studios. Estos incluyen tres niveles y varios enemigos que tuvieron que ser recortados del lanzamiento original. Cabe señalar que estos elementos están tan bien implementados en Shadow Man: Remastered que puede resultar difícil identificar que son completamente nuevos.

Si bien estas adiciones hacen de Shadow Man: Remastered una adquisición infaltable para los fanáticos del título original, la realidad es que esta remasterización sigue sintiéndose arcaica. Aunque la decisión de no incluir mejoras en la calidad de vida de los jugadores muy probablemente se hizo con el fin de mantener una experiencia fiel a lo que los jugadores experimentaron en 1999, la ausencia de un mapa y un sistema de combate menos monótono hace que Shadow Man: Remastered sea una píldora difícil de tragar para aquellos que no tengan un apego al título original.

Shadow Man: Remastered 6.8/10 Nota Lo que nos gustó - El regreso de un clásico con varias mejoras gráficas.

- Varios contenidos inéditos han sido implementados.

- La historia y la música se conservan bien.

Lo que no nos gustó - Desafortunadamente, la exploración y el combate se sienten muy primitivos.

- La ausencia de mejoras en la calidad de vida de los jugadores hace difícil recomendarlo.

En resumen Por un lado, Shadow Man: Remastered debe ser juzgado como una oportunidad para que este juego con más de 20 años sea experimentado por un nuevo público. De esta forma, su fidelidad al diseño del título original es parte de su encanto. Por otro lado, dicho diseño puede terminar espantando a muchos jugadores. La adición de un mapa y un sistema de combate más complejo haría maravillas por un título tan querido como Shadow Man. Por el momento, esta remasterización solo puede ser recomendada a los que ya eran fanáticos del juego de Acclaim.

Reseña hecha con una copia digital de Shadow Man: Remastered para Steam brindada por Nightdive Studios.