Square Enix, Eidos Montréal y Crystal Dynamics celebran una victoria conjunta por haber obtenido el Oro en los Clio Awards gracias a “Shadow of the Cute Raider”, una recreación del tráiler Shadow of the Tomb Raider – End of the Beginning.



Los Clio Awards son una premiación anual que reconoce la innovación y la excelencia creativa en publicidad, diseño y comunicación, juzgado por un panel de profesionales internacionales del mundo de la publicidad.

El comité honró la recreación del tráiler por su adorable y creativa forma de celebrar el ‘Día Nacional del Perro’. El tráiler fue creado por Square Enix en colaboración con Barkley. En “Shadow of the Cute Raider”, un determinado perro en el lugar de Lara debe dominar la mortal jungla, derrotar a los felinos villanos y correr para salvar el mundo del apocalipsis Maya.

Además de salvar a un hermoso cachorro de los gatos mexicoperuanos.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, que incluye el juego base y los siete DLCs, ofrece a los jugadores la oportunidad de vivir el último capítulo de la historia original de Lara Croft con todas las tumbas, armas descargables, trajes y habilidades. Los propietarios del pase de temporada o la Edición Croft, pueden actualizarse a la Edición Definitiva completamente gratis.

Fuente: Square Enix