Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition y Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy ya disponibles en Nintendo Switch 2

Aspyr lanzó una versión para Switch 2 de Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition a través de la Nintendo eShop, juego lanzado originalmente para PlayStation 4, Xbox One y PC el 14 de septiembre del 2018. De esta manera, también está disponible el paquete Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, que incluye Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration y Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Revive la épica conclusión de la trilogía ‘Survivor’ mientras Lara Croft se convierte en la «Tomb Raider» que está destinada a ser.

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Lánzate a una carrera contrarreloj para salvar al mundo de un apocalipsis maya. Lara debe adentrarse en lugares exóticos y letales, sobrevivir a una selva implacable y enfrentarse a tumbas aterradoras para llegar a la legendaria ciudad inca perdida de Paititi. Mediante el uso de técnicas de sigilo y un arsenal de armas, Lara debe impedir que la oscura organización Trinity se haga con el poder de un dios antiguo antes de que sea demasiado tarde.

Explora más allá de la historia principal: adéntrate en peligrosas tumbas de desafío para desbloquear recompensas, recolectar recursos, fabricar equipamiento y completar misiones secundarias. Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition incluye el juego base, las siete tumbas de desafío lanzadas como contenido descargable, un modo cooperativo en línea para dos jugadores, así como todas las armas, atuendos y habilidades disponibles mediante descarga.