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Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition y Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy ya disponibles en Nintendo Switch 2

Y se hizo la Tomb Raider.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Aspyr lanzó una versión para Switch 2 de Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition a través de la Nintendo eShop, juego lanzado originalmente para PlayStation 4, Xbox One y PC el 14 de septiembre del 2018. De esta manera, también está disponible el paquete Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, que incluye Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration y Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Revive la épica conclusión de la trilogía ‘Survivor’ mientras Lara Croft se convierte en la «Tomb Raider» que está destinada a ser.

Lánzate a una carrera contrarreloj para salvar al mundo de un apocalipsis maya. Lara debe adentrarse en lugares exóticos y letales, sobrevivir a una selva implacable y enfrentarse a tumbas aterradoras para llegar a la legendaria ciudad inca perdida de Paititi. Mediante el uso de técnicas de sigilo y un arsenal de armas, Lara debe impedir que la oscura organización Trinity se haga con el poder de un dios antiguo antes de que sea demasiado tarde.

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Explora más allá de la historia principal: adéntrate en peligrosas tumbas de desafío para desbloquear recompensas, recolectar recursos, fabricar equipamiento y completar misiones secundarias. Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition incluye el juego base, las siete tumbas de desafío lanzadas como contenido descargable, un modo cooperativo en línea para dos jugadores, así como todas las armas, atuendos y habilidades disponibles mediante descarga.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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