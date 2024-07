Shadows of the Damned: Hella Remastered, fecha, historia, novedades y más

Desde el año pasado sabemos que Grasshopper Manufacture, el estudio del excéntrico director «SUDA 51», se encuentra desarrollando una remasterización de Shadows of the Damned. Ahora, el estudio japonés ha roto el secretismo y con un nuevo tráiler por fin ha revelado cuál es la fecha de estreno y las plataformas a las que llegará Shadows of the Damned: Hella Remastered.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Shadows of the Damned: Hella Remastered?

Luego de un año desde el anuncio de la remasterización de Shadows of the Damned es normal que muchos se pregunten cuál es la fecha de lanzamiento. Afortunadamente, el nuevo tráiler compartido por Grasshopper Manufacture ha confirmado que la fecha de estreno de Shadows of the Damned: Hella Remastered será el jueves 31 de octubre del 2024.

¿Qué novedades tendrá Shadows of the Damned: Hella Remastered?

Uno de los trajes de Garcia en Shadows of the Damned: Hella Remastered es el de Eight Hearts personaje que aparece en Travis Strikes Again: No More Heroes (reseña).

Grasshopper Manufacture describe las novedades de Shadows of the Damned: Hella Remastered de la siguiente manera:

Un viaje de sangre caliente, infernalmente retorcido, febrilmente sucio, lleno de amor y odio – Únete al maleducado García Hotspur y a su huesudo amigo, Johnson, mientras atraviesan las profundidades del Inframundo para recuperar a Paula, la amante secuestrada de García, de las garras de Fleming, el Señor del Inframundo. Deja que el alma del rock and roll corra suelta en el corazón del retorcido paisaje infernal que es el Inframundo.

Atraviesa mazmorras diabólicamente divertidas con los poderes de la luz y la oscuridad. Los poderes de la luz y la oscuridad allanan tu camino. Como los ravers en una discoteca, los demonios se envalentonan con la oscuridad, pero se debilitan cuando se exponen a la luz. Usa a tu amigo Johnson para abrirte paso a través de la oscuridad del Inframundo.

Un clásico de culto nacido de las mentes más creativas de la industria – Un shooter en tercera persona creado por las leyendas de la industria Goichi Suda (No More Heroes, Killer7) y Shinji Mikami (Resident Evil, God Hand).

¿Cuál es la historia de Shadows of the Damned?

La historia de Shadows of the Damned sigue a Garcia Hotspur en la Ciudad de los Condenados. En esta lúgubre urbe Garcia luchan contra demonios para rescatar a su novia Paula, quien fue transportada allí tras su muerte por Fleming. Por este motivo Garcia se embarca en una cruzada para salvar a su novia. PAra lograr su cometido, Garcia no estará solo. Ya que, contará con la ayuda de Johnson, un demonio que se transforma en las diversas armas de Hotspur.

La música de Shadows of the Damned está a cargo de Akira Yamaoka.

La muerte de Paula está vinculada a Fleming, el Señor de los Demonios, quien ofrece restaurar la vida de Paula si Hotspur se arrepiente de haber matado a sus ejércitos demoníacos. Hotspur se niega y sigue a Fleming a la Ciudad de los Condenados, donde él y Johnson enfrentan a hordas de demonios, incluyendo a los «V.I.Ps.» de Fleming: George Reed, las Hermanas Grim (Maras, Kauline y Giltine), Elliot Thomas y Justine Divangelo.

Un desarrollo accidentado

Portada del ‘manga’ Kurayami Dance.

Shadows of the Damned, inicialmente concebido como Kurayami en 2006, experimentó una evolución significativa antes de su lanzamiento en 2011. Kurayami se presentaba como un juego de exploración en un mundo oscuro lleno de extraños habitantes, con un fuerte énfasis en la acción y la resolución de puzles. El concepto central giraba en torno a la luz y la oscuridad, con el protagonista portando una antorcha como única protección contra los peligros de la noche. Posteriormente, Kurayami fue lanzado como un ‘manga’ en el 2016 con la participación de SUDA 51 como escritor e ilustraciones de Syuji Takeya.

Kurayami nunca llegó a desarrollarse y, en 2008, el proyecto resurgió bajo el ala de Electronic Arts como Shadows of the Damned. El juego se transformó en un shooter de acción y terror, impulsado por Unreal Engine 3 y diseñado para PlayStation 3 y Xbox 360. La historia se centró en Garcia Hotspur, un cazador de demonios, en su lucha por rescatar a su novia Paula de las garras de Fleming, el Señor de los Demonios. La jugabilidad combinó elementos de acción, exploración y resolución de puzles, con un enfoque estratégico en el uso de la luz para combatir a los enemigos.

La historia del desarrollo de Shadows of the Damned está descrita a detalle en este documental del canal Hikikomori Media.

¿En qué plataformas será lanzado Shadows of the Damned: Hella Remastered?

Ya sabemos la historia, novedades y fecha de lanzamiento de Shadows of the Damned: Hella Remastered ahora es momento de conocer a qué plataformas llegará.

En nuevo tráiler de Shadows of the Damned: Hella Remastered también confirmó que el juego estará disponible en las siguientes plataformas: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam.

Fuente: canal Grasshopper Archives en YouTube.