Shenmue 3 Enhanced, mejorado y aplazado hasta 2027

El lanzamiento de Shenmue 3 Enhanced ha sido aplazado, por lo que no veremos el juego este año como estaba previsto inicialmente para PC, PS5, Xbox Series X/S y Switch 2. Recientemente, Inin Games compartió una actualización a través de un boletín informativo dirigido a los seguidores. En distribuidor explicó que el desarrollo está llevando tiempo para asegurar que todo quede perfecto.

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Shenmue 3 Enhanced tenía previsto su lanzamiento para algún momento de este año. Sin embargo, dado que apenas quedan un par de meses para que termine 2026, la noticia no resulta una gran sorpresa. Ahora, Shenmue 3 Enhanced tiene previsto llegar a principios del 2027.

«Somos muy conscientes de que esperas con gran ilusión ver a Ryo brillar como nunca, por primera vez en varias consolas modernas. El desarrollo está requiriendo tiempo para que todo quede perfecto; estamos avanzando a buen ritmo mientras ultimamos los últimos detalles. Pronto compartiremos más información y esperamos con muchas ganas este lanzamiento a principios de 2027».

«Después de una espera de casi 20 años, resulta un tanto triste que Shenmue 3 no esté a la altura de los estándares actuales del medio. Aunque dista de ser un mal juego, solo es recomendable para aquellos decididos a ver el final de la travesía de Ryo Hazuki. Si se tiene una clara predisposición a lo que representa la franquicia, la tercera entrega se consolida como un simpática cápsula del tiempo. Si no, puede terminar siendo una experiencia tediosa», señalamos en nuestra reseña del juego de 2019.