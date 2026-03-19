Shenmue 3 Enhanced: nuevo tráiler confirma lanzamiento en Switch y detalles de la nueva versión del juego de Yu Suzuki

En agosto de 2025 conocimos que Yu Suzuki y Ys Net estaban trabajando en Shenmue 3 Enhanced, la versión actualizada de la versión del juego de Ys Net que debutó en el 2019. Esta edición llegará a PC, PlayStation 5, Xbox Series X y Nintendo Switch 2.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Shenmue 3. Seguir

¿Cuáles son las novedades de Shenmue 3 Enhanced?

El objetivo principal de esta versión es la modernización del apartado visual y la fluidez del sistema. Es por esto que se ha confirmado un incremento en la resolución de texturas a 4K, lo que permite mayor detalle en los modelos de personajes y en los entornos. Para optimizar el rendimiento, el juego contará con soporte para las tecnologías de reescalado DLSS y FSR, orientadas a mantener una tasa de cuadros por segundo estable sin sacrificar la calidad de imagen siempre y cuando el PC cuente con el hardware compatible. Asimismo, Shenmue 3 Enhanced se beneficia de las unidades de almacenamiento actuales para tener tiempos de carga menores, en comparación al juego del 2019.

Otras novedades de Shenmue 3 Enhanced son:

Se ha añadido la opción de omitir escenas cinemáticas y se han ampliado los tiempos de respuesta en los eventos de tiempo de ejecución (QTE).

La ciudad de Niaowu presentará una mayor cantidad de personajes no jugables (NPC) simultáneos para incrementar el realismo.

El sistema de estamina ha recibido modificaciones opcionales para suavizar el avance del jugador, junto con una interfaz de usuario (UX) simplificada.

En nuestra reseña de Shenmue 3, les contamos que después de una espera de casi 20 años, resulta un tanto triste que este título no esté a la altura de los estándares actuales del medio. Aunque dista de ser un mal juego, solo es recomendable para aquellos decididos a ver el final de la travesía de Ryo Hazuki. Nuestra opinión completa, sobre la versión original, la pueden leer en el siguiente enlace.

Fuente: ININ Games