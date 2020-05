Aunque no son grandes juegos AAA, los títulos de Sherlock Holmes cuentan con un dedicado público de nicho. Frogwares comenzó a publicarlos en 2002, con el lanzamiento de Sherlock Holmes: The Mystery of the Mummy para Nintendo DS. Esta serie cuenta con ocho títulos, siendo el más reciente Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, el cual llegó a Xbox One, PS4 y PC en 2016.

Ahora, Frogwares ha anunciado el próximo título de la saga. Se trata de Sherlock Holmes Chapter One. Este juego será una historia de origen en la que controlaremos a un joven Sherlock, con tan solo 21 años, investigando un misterio en el mediterraneo. En esta ocasión no estará acompañado de John Watson, sino de un misterioso ‘amigo’ simplemente conocido como Jon.

Aunque su nombre se puede prestar para confusiones, Sherlock Holmes Chapter One no es el primer capítulo de un título episódico. Se trata de un juego completo. El tráiler que acompaña esta nota no muestra jugabilidad, pero nos da una idea de su ambientación y nos deja ver cómo luce el joven Sherlock. También sugiere que el misterio en cuestión estará relacionado con la muerte de su madre.

Sherlock Holmes Chapter One no solo estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. También llegará a las consolas de la próxima generación: Xbox Series X y PlayStation 5. Esto ocurrirá en una fecha aún no determinada de 2021.

Fuente: Frogwares