Shigeru Miyamoto habla sobre cuánto le dedica actualmente al desarrollo de juegos

El diseñador Shigeru Miyamoto –legendario padre de Donkey Kong, Mario y Zelda–, continúa activo en la industria de los videojuegos trabajando para Nintendo como productor y director representativo. A sus 71 años, su rol en la compañía ha evolucionado con el paso del tiempo. Respecto a dirección de videojuegos, Super Mario Run de 2016 es oficialmente su último título, brindando todo el apoyo actual a otro juego para móviles, Pikmin Bloom. Más que desarrollo de juegos, la participación de Shigeru Miyamoto está enfocada en proyectos externos como la película de Super Mario Bros. y su secuela en producción.

Durante una reunión de inversionistas, Shigeru Miyamoto habló sobre su aporte actual en el desarrollo de juegos para Nintendo. Como es bien sabido, una nueva generación de desarrolladores está tomando la batuta y juegos como Super Mario Bros. Wonder son fruto de esa labor.

«Me gustaría hacerle una pregunta al sr. Miyamoto. Los creadores están envejeciendo. Quiero que sigan haciendo juegos, pero también quiero que cuiden sus cuerpos. Me gustaría saber si Miyamoto seguirá liderando la creación de juegos.»

Gracias por su preocupación. Como era de esperarse, ser el mayor entre ellos me pone nervioso. Me siento cómodo trabajando en la empresa. No es que no me dedique al desarrollo de juegos en absoluto, pero hago que la generación más joven lo consiga, sin hacer ningún trabajo real. He podido transmitirlo sin problemas, pero las personas con las que he asumido el trabajo también están envejeciendo, por lo que es mejor que lo haga gente más joven. Yo también quiero hacerme cargo. Estoy muy involucrado con Pikmin Bloom, así que agradezco su apoyo».

Shigeru Miyamoto