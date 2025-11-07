Shigeru Miyamoto sugirió vender Pokémon en dos versiones para que sobrepasara a Super Mario, gracias a una broma de Satoshi Tajiri

Es conocida la historia sobre cómo Shigeru Miyamoto, padre de Mario y The Legend of Zelda, aconsejó a Satoshi Tajiri, creador de Pokémon, ofrecer su entonces novedoso juego de monstruos intercambiables para Game Boy en dos diferentes versiones, para así animar a los jugadores a comprar ambas e intercambiar exclusivos. Game Freak finalmente decidió crear las versiones Red y Green, antes de una especial Blue para la revista CoroCoro, que sería la base para las versiones occidentales Red / Blue que nos correspondieron. Sin embargo, el objetivo de Miyamoto era que superara en ventas a su propia creación: Super Mario.

Durante una reunión de preguntas y respuestas con inversionistas donde se presentó el último reporte fiscal de Nintendo, en respuesta a una pregunta sobre si las enormes ventas de Mario Kart podrían ser superadas alguna vez por otro juego, Miyamoto comentó que una vez habló con el creador de Pokémon y escuchó su plan para vencer a Mario.

«Hace mucho tiempo, antes de crear el primer juego de Pokémon, Satoshi Tajiri, el director de Pokémon, bromeó conmigo diciendo que para superar a Mario de Nintendo tendría que vender dos copias del juego a cada consumidor», reveló Miyamoto, a lo que parecer le siguió la corriente en serio para el mercadeo de Pokémon en Game Boy.

«Esa es una de las razones por las que Pokémon comenzó con Red / Green. Creo que las nuevas ideas nacen precisamente gracias a personas como él, que se desafían a sí mismas para superar lo anterior».

Pokémon tardó un par de años más en llegar a Occidente y aunque se mantuvieron las dos versiones, en lugar de Red / Green, lo hizo como Red / Blue.

Usualmente las dos versiones de Pokémon se han justificado por la interacción de los jugadores y hasta la generación actual de Scarlet / Violet, así se han mantenido. Incluso versiones definitivas como Yellow, Crystal, Emerald y Platinum llegaron a su fin para dar paso a dos versiones sucesoras como Black 2 / White 2, Ultra Sun / Ultra Moon, y DLCs en la actualidad de Switch. Juegos como Leyendas Pokémon: Z-A son principales pero no se consideran de la línea RPG tradicional, por lo que no ofrecen dos versiones del mismo título.

Entonces, ¿algún juego de Nintendo podría superar a Mario Kart 8 Deluxe?

«Si alguna propiedad intelectual o innovación de Nintendo es ampliamente aceptada por los consumidores como algo nuevo e inédito, las cifras podrían llegar a trascender los límites del entretenimiento. Algo interesante de Nintendo es que no tiene problema en probar cualquier cosa».

«Por otro lado, incluso si algo así sucediera, Mario Kart probablemente seguiría vendiéndose bien también en ese proyecto, ¡así que quizás nunca sea superado!»

El 27 de febrero del 2026 Pokémon cumple 30 años y es posible que The Pokémon Company anuncie los juegos de décima generación.