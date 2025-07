Shigeru Miyamoto ve los videojuegos como productos, no como arte, y hay una justa razón para ello

Si los videojuegos son arte o no, es una longeva y agotadora discusión que depende del cristal con el que se le mire, pues todos sabemos que contienen escritura, narrativa cinematográfica y música, pero aún así son vistos como menos que aquellas tres industrias por separado. Para lamentación de los ‘gamers’. Sin embargo, para Shigeru Miyamoto, padre de Mario, Donkey Kong, Link y Zelda –entre otros–, las cosas son lo bastante claras: los videojuegos son productos, no arte. Aún si con el tiempo y el aprecio hacia un título en particular, muchos jugadores consideren obra maestra a un videojuego de Nintendo u otra compañía.

Durante la última reunión de accionistas de Nintendo, Shigeru Miyamoto destacó la importancia de que los desarrolladores trabajen para el consumidor, no para su jefe, garantizando así que los equipos puedan producir juegos que satisfagan a los jugadores. El exdesarrollador de Nintendo, Takaya Imamura, afirmó después que Miyamoto siempre ha considerado los videojuegos como productos, no como obras de arte, y cree que su formación en arte industrial contribuyó a esta perspectiva.

El señor Miyamoto estudió diseño industrial en una universidad de arte y considera los videojuegos como ‘productos’, no como ‘obras de arte’. Creo que esta perspectiva es la que lleva a un desarrollo de videojuegos más alineado con el usuario”.

Imamura no cree que la visión de Miyamoto sobre los videojuegos como productos sea negativa, todo lo contrario, pues contribuye a garantizar que el desarrollo de juegos se realice al servicio del jugador, con una calidad excepcional.

Sí, ustedes y nosotros tenemos juegos que consideramos «obras de arte». Pero al final del día pagamos por ellos –no tanto como por un cuadro o una estatua– y siguen siendo productos en constante y masiva circulación. Que muchos tengamos colecciones pequeñas o grandes de aquellos, no nos hace precisamente acumuladores de arte. Así que al final del día, el señor Miyamoto no está equivocado y los videojuegos pueden ser ambas cosas, pero para el diseñador industrial mas famoso de Nintendo, su venta son la razón por la que la compañía sigue en pie.

No solo por amor al arte.

Vía: Automaton