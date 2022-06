Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey, localizado para PS4 y Switch

Un título vistosamente hermoso y hasta el momento exclusivo de Japón para Switch, es el distribuido por Neos Corporation y desarrollado por Millennium Kitchen. Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey, así con un típico y extenso nombre japonés, será localizado a Occidente con subtítulos en inglés, alemán, español y portugués. También en japonés, pero pues…

En Japón, el lanzamiento inicial para PS4 será solo digital, pero se planea igualmente una edición física. Hasta ahora se desconoce si versiones físicas están planeadas para Occidente.

En la historia del juego basado en el manganime Crayon Shin-chan, Hiroshi tiene que ir a un viaje de negocios con Kyushu, así que toda la familia Nohara ha decidido quedarse con un amigo de la infancia de Misae en Assou, Kumamoto. Cuando llegan a la estación Kumamoto en su camino a Assou, conocen un extraño sujeto que les ofrece una más extraña cámara, con la condición que actúen como sus testigos.

Shin-chan para PS4 y Switch.

Con su nueva cámara en mano, Shinnosuke puede disfrutar sus vacaciones de verano en los bellos campos y montañas de Assou. Conocerá criaturas que nunca vería en Kasukabe, personas por ayudar y nuevos amigos. Una noche, Shin-chan ve una criatura gigante y a un extraño hombre a su lado, el mismo que le dio la cámara.

Se llama a sí mismo el Profesor Malvado. Tras este encuentro, más y más cosas raras comienzan a suceder en Assou…

Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey estará disponible en agosto del 2022 para PS4 y Switch.

Fuente: Neoscorp

Vía: Gematsu