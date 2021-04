Shin Megami Tensei III: Nocturne es la quinta entrega de la franquicia Megaten, la cual debutó en la consola PlayStation 2 el 20 de febrero del 2003 en Japón y el 12 de octubre del siguiente año en Estados Unidos. Este JRPG, que destaca por su elevada dificultad, contó con tres ediciones: la original, Maniax y Chronicle Edition. La versión original nunca fue estrenada fuera de Japón. Mientras tanto, la edición Maniax fue la base para los títulos estrenados en América y Europa. Adicionalmente, Shin Megami Tensei III: Nocturne Maniax contaba con la participación de Dante de la franquicia Devil May Cry como uno de los demonios que podía jugar a nuestro lado.

El 23 de octubre del 2008, Atlus lanzó en japón Shin Megami Tensei III: Nocturne Chronicle Edition. Esta versión venía incluida en la edición limitada del juego Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon Plus. En la Chronicle Edition, los jugadores podrán reclutar a Raidou Kuzunoha el XIV junto con Gouto-Doji. Ellos son el reemplazo de Dante, de la franquicia Devil May Cry, como el aliado del Demi-fiend (Semioscuro).

Dante, junto Ebony e Ivory, nos estará esperando en el último Kalpa del Laberinto de Amala. Si lo vencemos él se unirá al Demi-Fiend (Semioscuro), el protagonista de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster.

¿Cuáles son las diferencias entre las versiones de SMT III?

En dos de los programas de GamerFocus en Facebook (parte 1 y parte 2), nuestros invitados nos mostraron sus artículos relacionados con la franquicia Megaten y en especial sus diferentes versiones de SMT III.

SMT III: Maniax

Cuenta con una nueva secuencia de inicio (‘opening’).

Agrega el Laberinto de Amala y nuevos demonios.

Un nuevo final.

Los jugadores que guarden a Pixie, nuestro primer demonio, tendrán una recompensa.

Esta versión permite que los jugadores jueguen con Dante, con su apariencia de Devil May Cry 2.

Algunos de los jefes que no pueden ser creados por medio de una fusión podrán ser reclutados.

Los jugadores podrán pelear contra Beelzebub y Metatron.

La habilidad llamada «Pierce» es adherida al juego.

Balances y ajustes en las mecánicas del juego.

La posibilidad de elegir entre dificultad normal y difícil.

Se eliminó el «Debug Mode».

SMT III: Maniax Chronicle

Raidou Kuzunoha el XIV junto a Gouto-Doji reemplaza a Dante como el aliado del Demi-fiend (Semioscuro).

SMT III: HD Remaster

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster llega doblado por primera vez en japonés e inglés.

El modo de dificultad «Merciful» es adherido como un DLC gratuito.

La dificultad del juego se puede cambiar en cada momento.

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster vendrán con subtítulos en español de España.

La opción de «Quick Resume» ha sido añadida. Esta le permite al jugador encontrar el juego en el lugar donde lo dejaron.

En esta versión, el jugador puede elegir qué habilidades adherir a las fusiones.

La selección de habilidades aleatorias ha sido simplificada.

Ahora Dante, al igual que Raidou, tiene la habilidad «Pierce».

Dante, de la franquicia Devil May Cry, ahora es un personaje DLC de pago.

Musica de SMT I, II, IV y IV: Apocalypse están disponibles como contenido DLC de pago.

¿Cuándo salió al mercado el primer Shin Megami Tensei?

Digital Devil Monogatari: Megami Tensei, el primer juego de la franquicia, está basado en una novela escrita por Aya Nishitani y debutó en 1987 para MSX y Famicom. Sin embargo, cada uno de estos juegos son totalmente diferentes. Esto debido a que el desarrollo de ambos fue llevado a cabo por un estudio diferente. Al final, la franquicia seguirá el camino de la versión para Famicom, la cual fue desarrollada por Namco (hoy en día Bandai Namco).

¿Cuál es la fecha de estreno de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster?

Demi-fiend (Semioscuro) el protagonista de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster.

Atlus confirmó el 19 de marzo, por medio de un video publicado en YouTube, que la fecha de estreno de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster para Occidente es el 25 de mayo del 2021.

¿Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster vendrá con subtítulos en español?

Si, Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster contará con subtítulos en español de España para PlayStation 4, Nintendo Switch y Steam.

¿Cuál es la historia de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster?

Según la página oficial de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster esta es la historia:

«Tokio, año 200X. Un estudiante de instituto disfruta de una vida pacífica ajena al caos, que está a punto de asolar el mundo. El renacimiento del mundo es un acontecimiento que ningún humano ha contemplado jamás y que lo reinicia por completo.

Hikawa se cruzará en el camino del Demi-Fiend (Semioscuro) en la historia de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster.

El caos envuelve la capital de Japón y lo que en su día fue un lugar lleno de vida se ha convertido en un páramo, en el cual un gran número de demonios de todas las mitologías caminan a sus anchas. Nuestro joven protagonista, junto a sus dos compañeros de clase, se ven involucrados en este acontecimiento desde distintos lugares de este hostil inframundo. Mientras tanto, el protagonista permanece inconsciente y dos extrañas figuras le otorgan una ‘Magatama o, en otras palabras, le brindan el poder para sobrevivir a esta cruel adversidad.

Sin saber muy bien si se trata de una bendición o de una maldición, el protagonista de la historia se despierta convertido en un «demonio». De esta forma empieza su aventura en un Tokio post apocalíptico, en el que nuevos enemigos y viejos conocidos recorren un sangriento camino en busca de su propio mundo ideal».

¿Cuáles son los personajes principales de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster?

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster es un juego con una historia complicada y un montón de personajes que influyen en la misma. No obstante, para estar preparados para comenzar esta aventura —y revivir al mundo después de la concepción— sólo necesitan saber quienes son el Demi-fiend (Semioscuro), sus amigos de la infancia que sobrevivieron a esta catástrofe y el misterioso Hikawa. La importancia de estos tres últimos personajes radica en que ellos son los «Portadores de la Razón», o en pocas palabras seguir su arco argumental hará que desbloqueemos uno de los finales del juego.

¿Quién es el Demi-fiend o Semioscuro?

El personaje principal en la historia de Shin Megami Tensei III conocido como Semioscuro o Demi-fiend —por su localización al español de España— es un joven con el poder de un demonio y el corazón de un humano.



El protagonista de SMT III, antes de fusionarse con el ‘Magatama’ y convertirse en el Semioscuro (Demi-fiend), era un estudiante normal de una escuela de Tokio. Como demonio, el Semioscuro tiene prohibido ser un «Portador de la Razón». Sin embargo, eso no evitará que se una a la contienda mientras busca respuestas. ¿Él Demi-fiend (Semioscuro) descubrirá la verdad oculta tras la transformación demoníaca del mundo y la suya propia? En Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster la voz de Demi-fiend (Semioscuro) en inglés está a cargo de Christian La Monte (Cornelius Kaka en Mobile Suit Gundam Thunderbolt: Bandit Flower). Mientras tanto, Junya Enoki (Yuji Itadori en Jujutsu Taisen) será la voz en japonés del protagonista de SMT III.

¿Quién es Isamu Nitta?

Isamu Nitta es uno de los compañeros de clase del protagonista de SMT III. Este personaje es un joven bromista por naturaleza, despreocupado —que vive sin pensar en el futuro—, dependiente de los demás y se deja llevar fácilmente por las opiniones ajenas. A pesar de que consigue sobrevivir a la Concepción, Isamu es capturado por unos demonios hostiles y sucumbe a la desesperación. Tras pasar un tiempo en cautiverio, Isamu llega a la conclusión de que nadie puede ayudarlo ni salvarlo. Esto desemboca en la creación de una «Razón» basada en la soledad más absoluta. El ‘seiyuu’ de Isamu Nitta es Takuya Eguchi (Kaoru Hanayama en Baki 2018) y el actor de voz que le da vida este personaje es Robbie Daymond (Goro Akechi en Persona 5 Royal).

¿Quién es Chiaki Tachibana?

Chiaki Tachibana es compañera de clase del protagonista de SMT III. Ella es una chica orgullosa y obstinada. Esto debido a su educación de clase alta. Aunque en un primer momento Chiaki está consternada por la rápida destrucción del mundo, de inmediato encuentra la determinación para tomar las riendas de su destino y luchar por su vida. Sin embargo, su búsqueda de poder en este despiadado lugar la lleva a creer en la ley del más fuerte. Es así que su «Razón» la lleva a erradicar a los más débiles. La ‘seiyuu’ de Chiaki Tachibana es Reina Ueda (Ruri en Dr. Stone). Por el momento, no se conoce quien la interpreta en la versión en inglés del juego.

¿Quién es Hikawa?

Hikawa es el director de «Cybers Communication», un gigante de la industria de las telecomunicaciones. En su búsqueda de la «verdad» se convirtió en uno de los cabecillas del Culto de Gea. Esta es una secta que venera a los demonios. Descontento por sus riñas religiosas, decide pasar a la acción y forzar la Concepción, tal y como estaba escrito en la profética escritura de Miroku. Hikawa, un hombre calmado, frío y calculador, lucha por un mundo de calma, donde las emociones no interfieran con la «Razón». Hasta el momento solo se conoce que Daisuke One, el mismo ‘seiyuu’ de Jotaro Kujo en Jojo’s Bizarre Adventure, es el encargado de interpretar a Hikawa.

Las facciones y nuestras decisiones determinan el futuro de la historia de SMT III: Nocturne HD Remaster

¿En qué dispositivos estará disponible Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster?

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster estará disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC vía Steam. Adicionalmente, las personas que reserven la edición «Deluxe» del juego podrán jugar el título a partir del 21 de mayo. Esto no es lo único que trae la edicion de lujo del JRPG de Atlus, ya que adicional a la opción de jugar anticipadamente, Atlus ha incluido todo el contenido descargable que salió para la versión asiática el año pasado.

¿Cuál es el contenido descargable que incluirá Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster?

Acceso exclusivo al título el 21 de mayo .

. Paquete ‘Maniax’: agrega a Dante de la franquicia Devil May Cry.

Paquete ‘Chronicle’ (solo para Steam): este DLC incluye a Raidou Kuzunoha de la franquicia Devil Summoner. Este contenido descargable se encuentra disponible en el juego base para PlayStation 4 y Nintendo Switch.

Dificultad ‘Merciful’: agrega una dificultad más fácil al juego.

Conjunto de mapas «Little Master’s Mercy» y «Master’s Expectation».

Paquete musical de Shin Megami Tensei: «BGM Pack 1: Shin Megami Tensei» (2 canciones), «BGM Pack 2: Shin Megami Tensei II» (2 canciones), «BGM Pack 3: Shin Megami Tensei IV» (2 canciones),»BGM Pack 4: Shin Megami Tensei IV: Apocalypse» (2 canciones).

¿Cuales son los requerimientos técnicos de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster en PC (Steam)?

Requerimientos mínimos:

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits.

Procesador: Intel Core 2 Duo E8400 o AMD Phenom II X2 550 .

. Memoria: 4 GB de RAM.

Gráficos: NVIDIA GeForce GTS 450, AMD Radeon HD 5750 o Intel HD Graphics 630.

DirectX: versión 11.

Almacenamiento: 14 GB de espacio disponible.

Requerimientos recomendados: