Shin Megami Tensei: ¿quién es Raidou Kuzunoha XIV?

A principios de 2021, una nueva generación de jugadores tendrá la oportunidad de jugar uno de los títulos más queridos del género JRPG: Shin Megami Tensei III: Nocturne. No obstante, es probable que algunos de los que jugaron la versión original del juego para PlayStation 2 se sorprendan ante la presencia de otro personaje de la franquicia Shin Megami Tensei. Por supuesto, nos referimos al invitado que sustituirá a Dante From The Devil May Cry Series en el lanzamiento internacional del juego remasterizado: Raidou Kuzunoha XIV.

¿Quién es este personaje? ¿En dónde fue su debut? ¿Cómo es su biografía? ¿Cuáles son sus habilidades? Todas estas preguntas recibirán respuesta en este artículo.

¿Quién es Raidou Kuzunoha XIV?

Kyouji Kuzunoha fue el primer miembro del clan en aparecer en un juego de SMT. Hizo su debut en Shin Megami Tensei: Devil Summoner, pero también apareció en las dos entregas de Persona 2.

Primero que nada, cabe aclarar que “Raidou Kuzunoha” es un título. Si bien hubo un individuo con ese nombre, posteriores generaciones de invocadores de demonios del clan Kuzunoha —el cual está presente en toda la franquicia Shin Megami Tensei— han heredado el manto.

En la era Taishō —periodo que en el mundo real comprende entre 1912 y 1926, pero en Shin Megami Tensei se extiende hasta los años treinta—, Raidou Kuzunoha XIV ejerce como protector de la Capital (Tokio) ante las amenazas del mundo demoniaco. Dada la extensión de la era Taishō, es una metrópolis donde contrasta la industrialización y la cultura tradicional.

Al trabajar como aprendiz de Shouhei Narumi —fundador y cabeza de la agencia de detectives Narumi, conocida por manejar casos sobrenaturales—, Raidou Kuzunoha XIV puede ejercer sus labores como protector de la Capital sin muchos inconvenientes.

¿Cuáles son las habilidades de Raidou Kuzunoha XIV?

Como invocador de demonios, Raidou Kuzunoha XIV tiene la habilidad de contener demonios en tubos llamados “Kuda” tras ganar su lealtad. Esto puede hacerse al derrotarlos en combate o negociar con ellos, mecánica que debutó originalmente en Shin Megami Tensei III.

Además de su habilidad para invocar y comandar demonios, Raidou Kuzunoha ha demostrado ser un hábil espadachín y pistolero. Sus armas de preferencia son una katana y un revólver.

Biografía de Raidou Kuzunoha XIV

A partir de este punto, habrá ‘spoilers’ sobre todas las obras protagonizadas por Raidou Kuzunoha XIV. Esto incluye los juegos, la novela y el ‘manga’. ¡Avancen con precaución!

Devil Summoner: Kuzunoha Raidou tai Shibito Ekishi

Aunque no es necesaria para entender y/o disfrutar los juegos —lo que resulta una fortuna, ya que nunca fue traducida—, esta novela supone el debut cronológico de Raidou Kuzunoha XIV y revela datos interesantes sobre el pasado del personaje. No solo entra en detalle sobre su llegada a la Capital y la agencia de detectives Narumi, sino que revela que su nombre verdadero es Jōhei y era un estudiante en la escuela imperial Yumizuki.

La novela relata el enfrentamiento entre Raidou y Kyouji Kuzunoha I.

Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army

El primer juego de la saga relata el caso de Kaya Daidouji, una joven que acude a la agencia de detectives Narumi con una extraña petición: ser asesinada. Sin embargo, antes de que Raidou y Narumi puedan indagar, la joven es secuestrada por unos misteriosos soldados en rojo.

El secuestro de Kaya Daidouji marca el comienzo de una investigación en la que Raidou descubre el legado maldito de la familia de la joven y su involucramiento en un complot dentro del ejercito imperial japonés para destruir la Capital. ¡Incluso se topa con Rasputín (Ra ra Rasputin, Lover of the russian queen! ♫), que resulta ser un ciborg proveniente del futuro!

Eventualmente, el juego revela la identidad de la mente maestra: Raidou Kuzunoha XL, miembro de la Orden del Mesías en el futuro postapocalíptico de Shin Megami Tensei II. Su plan consistía en viajar al pasado y evitar el Gran Cataclismo, el evento en el que Dios acaba con la mayoría de la humanidad. Sin embargo, después de que su predecesor arruinara su plan, el antagonista encuentra un último consuelo en la posibilidad de matar a su predecesor.

Aunque el protagonista logra derrotar a su sucesor y exorcizar el cuerpo de Kaya, la historia concluye con la incertidumbre del terrible futuro predicho por el antagonista.

Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon

La secuela comienza cuando Akane Narita —hija del ministro de finanzas— busca al protagonista para encargarle la búsqueda de un hombre llamado “Dahn”. Raidou pronto descubre que su objetivo está involucrado en extraños casos en los que los habitantes de la Capital han sido privados de su suerte. El rastro lo lleva a la aldea Tsukigata, donde conoce a Geirin Kuzunoha XVII —uno de los grandes invocadores del clan— y su aprendiz: Nagi.

Con la ayuda de Geirin y Nagi, Raidou descubre que Dahn es un miembro del clan Tsukigata y hermano mayor de Akane. ¿Cuál es su objetivo? Por medio de las Langostas de la Suerte, Dahn busca acumular la suerte de todos los habitantes de la Capital y convertirse en el Rey Abaddon para salvar a su hermana. Resulta que, al ser miembro del clan Tsukigata, Akane fue ofrecida como «esposa» a una raza de demonios primordiales: los Tento. A cambio de una mujer para reproducirse, los Tento ofrecen al clan las Langostas de la Suerte y una paz temporal.

Por desgracia, el plan de Dahn termina siendo inútil. Tras abrir un portal al Abismo Infinito, lo que permite que una legión de Apollion entre a la Capital, Lucifer —responsable de inspirar al antagonista a tomar el mencionado curso de acción— informa a Dahn que no puede convertirse en el Rey Abaddon. Con la Capital sumida en el caos, la deidad Shinado —una presencia constante desde el principio del juego, parcialmente responsable de lo ocurrido— decide que es hora de traer el fin del mundo dada la desesperanza de sus habitantes.

Dependiendo de la alineación de Raidou, una mecánica presente en pasados juegos de Shin Megami Tensei, Akane Narita o Dahn se sacrificarán con el fin de debilitar a Shinado y que el protagonista pueda hacerle frente. Tras su derrota a manos de Raidou, Shinado encuentra consuelo en que la humanidad tendrá esperanza siempre y cuando tenga un Raidou Kuzunoha.

Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Lone Marebito

Ambientado después de los eventos de Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon, este ‘manga’ comienza cuando al protagonista se le asigna la tarea de proteger a Kushinada. Como princesa del clan Kukuri, la joven puede albergar grandes cantidades de Magnetita —sustancia de la que están hechos los demonios en el universo Shin Megami Tensei— en su cuerpo. Desafortunadamente, esta característica la volvió objetivo de la sociedad Lone Marebito.

Eventualmente se revela que Abe Seimei —invocador de demonios al cual también se le encargó la protección de Kushinada— es el líder de la organización. Tras ser asesinado cuando era niño, Abe fue revivido e infectado por el demonio Clarion. La entidad poco a poco toma control del cuerpo de Abe, sobre todo después de una humillante primera derrota a manos de Raidou, y el protagonista se ve en la obligación de acabarlo de forma definitiva.

Dejando de lado sus cameos en Shin Megami Tensei III: Maniax Chronicle Edition —versión en la que está basada la remasterización que saldrá en 2021— y Devil Summoner: Soul Hackers, Raidou Kuzunoha vs. The Lone Marebito fue la última aparición canónica de Raidou.

¿Algún día volveremos a ver a Raidou Kuzunoha XIV protagonizando un nuevo juego? Por el momento, la idea resulta poco probable. Sin embargo, esperamos que Atlus se anime a remasterizar las entregas que debutaron en PS2 y han permanecido ahí.