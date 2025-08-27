Videojuegos

¿Shinobi: Art of Vengeance es mejor que el nuevo Ninja Gaiden? Más preguntas y respuestas sobre el nuevo juego de Sega en nuestro videopodcast

Más dudas sobre ninjas ochenteros.

Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Esperamos que nuestra reseña de Shinobi: Art of Vengeance haya dejado muy claro que este es un excelente juego, pero si tienen más preguntas sobre este título les recomendamos escuchar nuestro nuevo videopodcast dedicado a esta obra de Sega y Lizardcube, pues podrían encontrar las respuestas.

César Núñez, Kyota y su yo, Julián ‘Sir Laguna’ Ramírez, hablamos un buen rato sobre Shinobi: Art of Vengeance y las inevitables comparaciones con otro juego retro de ninjas que salió recientemente (y al que también dedicamos un videpodcast): Ninja Gaiden Ragebound. Pueden verlo a continuación o en el canal de GamerFocus en YouTube.

Si les gustó nuestra charla y quieren escucharnos más, aquí nos tienen hablando sobre Death Stranding 2el estado de PS Plusdiscutiendo sobre el excelente Clair Obscur: Expedition 33 y respondiendo preguntas sobre Fatal Fury: City of The Wolves. Pronto podrán escucharnos en nuevos programas, así que les pedimos que estén pendientes de nuestro canal de YouTube.

También los queremos animar a que se suscriban para que no se pierdan ninguna emisión. Pronto estaremos hablando de otros juegos como el remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater y el largamente esperado Hollow Knight: Silksong.

Esperamos que los disfruten y se unan a esta comunidad.

