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Así lucha Shinobu Kocho ‘Castillo Infinito’ en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, fecha y detalles del nuevo personaje

Cambia el destino de la Pilar Insecto.

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Seguimos recibiendo versiones especiales sacadas de la película de personajes ya existentes como DLC. Ahora le toca el turno a Shinobu Kocho —la pilar insecto— y la versión de ella que vimos en ‘Castillo Infinito’ se sumará muy pronto al juego de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2.

En un nuevo tráiler en japonés publicado por el canal oficial de Aniplex en YouTube podemos ver a la Pilar Insecto enfrentando a Douma —otro personaje DLC que no ha salido— con nuevas habilidades y movimientos. Est

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Podremos jugar con ella cuando salga el DLC el viernes 17 de abril de 2026. Igual que los personajes de pago descargables anteriores, es parte del paquete de personajes DLC de Castillo Infinito – Parte 1 y todos los que ya lo hayan comprado la recibirán tan pronto salga.

A las versiones de la película de la película de Tanjiro KamadoKaigakuZenitsuAkazaShinobu Kocho se les sumará más adelante Douma como el siguiente personaje DLC de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2. Aún no tiene fecha de lanzamiento, pero lo más probable es que llegue a mediados de mayo.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y para PC mediante Steam. Pueden leer nuestra reseña de la versión de PS4 aquí.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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