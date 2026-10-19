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Les presentamos a Shion, la nueva duelista de Valorant – fecha, habilidades y más detalles

Belleza, puntería y poderes telequinéticos.

Julian Ramirez
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Durante la celebración de la gran final del torneo Valorant Champions 2026 celebrado en Shanghai, China, pudimos conocer a la nueva agente del juego que viene de ese mismo país y con la que podremos jugar una vez comienze el Acto VI de la temporada 26: Hush. Vamos a verla en acción y conocer sus habilidades.

Hush será una Duelista y su fecha de llegada a Valorant será el martes 27 de octubre de 2027. A continuación tienen su video de revelación en el que la vemos usar sus poderes telequinéticos para acabar con un grupo de criminales.

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De acuerdo a las filtraciones, las habilidades de Hush serán las siguientes:

Pasiva – Telequinesis

Hush puede recoger armas, la Spike y activar interruptores desde una distancia mayor.

E – Desplazamiento

Hush lanza un proyectil telequinético que puede redirigirse en pleno vuelo. Al impactar contra una superficie o tras un tiempo, explota y genera una atracción gravitacional que arrastra a todos los jugadores cercanos hacia el centro. Si los jugadores chocan contra una superficie o contra otro jugador durante la atracción, quedan conmocionados. Esta habilidad se reinicia cada dos eliminaciones.

Q – Luz cegadora

Hush lanza una granada cegadora que puede guiarse en el aire hacia donde apunte. Explota al contacto con una superficie o tras cierto tiempo, cegando a cualquier jugador que mire en su dirección.

C – Flujo

Coloca instantáneamente un punto de anclaje. Si Hush está en el aire al activarla, se eleva momentaneamente, deteniendo su impulso. Tras un momento, Hush es atraida hacia el punto de anclaje.

Definitiva – Suspensión

Lanza una onda telequinética y puede controlar su trayectoria apuntando. Dispararla de nuevo nuevo detona la onda, elevando a todos los jugadores en el área de efectos y suspendiéndolos indefensos en el aire.

Estas son nuestras traducciones de la información sobre las habilidades de Hush y no son la localización oficial, así que es posible que cambien cuando llegue la fecha de lanzamiento de la nueva duelista de Valorant.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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