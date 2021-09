Si este juego tiene su propio reguetonero, ¿por qué no va a tener su propio robot? Les presentamos a Reaper – Ashura, un operador de Call of Duty: Mobile creado por el conocido diseñador de ‘mecha’ para anime Shoji Kawamori.

En caso de que no lo conozcan, Kawamori ha trabajado diseñando ‘mechas’ y robots para anime como Macross —en el que fue el responsable de las tres fases de transformación de Valkyrie—, Gundam 0083: Stardust Memory y Ghost in the Shell. También fue el director de la película Macross: Do You Remember Love? y la serie Sousei no Aquarion, que además escribió.

En Call of Duty, los ‘Reaper’ son robots soldados experimentales que aparecen en los futuristas Black Ops 3 y 4, además de en Mobile. El Ashura Reaper de Kawamori tiene un claro «sabor japonés» con su color blanco perlado, símbolo de cráneo con huesos y acentos rojos y dorados.

Cuando intentemos conseguir a Ashura Reaper, el diseño de Shoji Kawamori en Call of Duty: Mobile, también podemos obtener las siguientes recompensas:

M4LMG — Salamander

LK24 – Firehook

FHJ-18 – Technophile launcher

Colgante – pequeño Ashura

Wingsuit – Technophile

Según la publicidad, es posible obtener todas las recompensas del ‘draw’, incluyendo al operador Ashura Reaper, con un máximo de 10 intentos.

Fuente: blog oficial de Call of Duty