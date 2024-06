Anuncian Shovel of Hope DX, una versión mejorada del Shovel Knight original

El 14 de junio, durante una presentación especial celebrando los 10 años de lanzamiento del juego, el estudio Yacht Club Games anunció algo que no esperábamos. Shovel of Knight: Shovel of Hope DX será una versión mejorada del juego original lanzado en 2014 que incluirá montones de novedades y opciones, incluyendo más de 20 personajes jugables.

Pueden ver el tráiler del anuncio a continuación.

Algunas de las novedades que tendrá Shovel Knight: Shovel of Hope DX en relación al juego original son las siguientes:

Podremos guardar la partida en cualquier lugar y rebobinar la acción. ( Casualmente, algo sobre lo que escribimos hoy ).

). Más de 20 personajes jugables.

Multijugador en lineal y local

Regreso de opciones clásicas como la Arena fantasma, el Shovel Knight personalizado y cambio de tipo de cuerpo.

Retos de bonus

«Cheats» con toda clase de efectos (personajes gigantes, pantalla giratoria, etc.)

Esta nueva versión mejorada de Shovel Knight llegará a todas las consolas actuales y a PC en una fecha aún no revelada, pero se espera este mismo año.

Otros anuncios del Yacht Club Games Presents:

Como parte de la celebración de los 10 años de Shovel Knight también se hicieron los siguientes anuncios: