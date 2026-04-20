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Shuhei Yoshida dice que lo despidieron de PlayStation Studios porque no quiso obedecer a Jim Ryan

¿Conflictos internos en PlayStation?

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Una de las figuras más carismáticas y queridas de la industria de los videojuegos es sin duda Shuhei Yoshida, considerado uno de los arquitectos del éxito de PS4 gracias a la forma en que ayudó a dar forma a títulos tan queridos como God of War, The Last of Us y Ghost of Tsushima. Es por eso que en 2019 nos sorprendió tanto la noticia de que abandonaba su rol en PlayStation Studios para pasar a formar parte de una iniciativa que promovía títulos indies y a finales de 2024 se retiró definitivamente de Sony. No sabíamos a qué se debió ese cambio, hasta ahora.

Durante una charla en el festival australiano ALT:Games 2026 —reportada por la publicación This Week In Video Games— Shuhei Yoshida habría explicado que el no renunció a PlayStation Studios ni solicitó un cambio a Sony, sino que fue despedido por el entonces CEO de PlayStation Jim Ryan «porque no lo quiso escuchar».

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Shuhei Yoshida en ALT:Games 2026

Esto es lo que dijo Yoshida durante su presentación que en realidad estaba enfocada a hablar sobre qué hace que los juegos indies sean exitosos.

En 2019, tras 11 años liderando el desarrollo de juegos, me despidieron. Jim Ryan quería apartarme del desarrollo de los juegos porque no le hacía caso. Me pidió que hiciera cosas ridículas y le dije que no.

Según los asistentes del evento, Yoshida habría dicho esto con humor y es posible que haya algo de exageración en sus palabras, pero sin duda hay algo de verdad allí.

El ex CEO de PlayStation Jim Ryan siempre ha sido una figura controversial entre la comunidad gamer. Se le atribuyen muchas frases y decisiones controversiales como decir que «nadie querría jugar los viejos Gran Turismo» y ordenar el desarrollo de 12 juegos como servicio que en su mayoría fracasaron o fueron cancelados, ocasionando que varios estudios fueran cerrados y docenas de desarrolladores se quedaran sin trabajo.

Jim Ryan

Debido a eso, muchos celebraron en 2023 cuando Ryan anunció que finalmente se retiraría de la compañía. Sin embargo, su legado sigue afectando a PlayStation y muchos le culpan de los problemas actuales debido a las malas decisiones que tomó.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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