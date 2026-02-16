Videojuegos

Shutaro Iida, desarrollador de los más importantes Castlevania, falleció a los 52 años

Que en paz descanse.

La industria de los videojuegos continúa de luto. Shutaro Iida falleció el pasado 10 de febrero a los 52 años tras ser diagnosticado en 2024 con cáncer pancreático. La noticia fue publicada por la familia de Iida en su cuenta oficial de Twitter/X. Iida era conocido como el «Sabio del curry» e incluso un enemigo en los juegos de Castlevania fue creado en homenaje a él.

Durante su etapa en Konami, Iida desempeñó un papel fundamental en la era portátil de Castlevania. Como programador, contribuyó a varias de las entregas más aclamadas de la franquicia para Game Boy Advance y Nintendo DS, ayudando a perfeccionar la jugabilidad que muchos aficionados consideramos la cúspide creativa de la serie.

Una de sus obras más destacadas es Castlevania: Aria of Sorrow, elogiada por su historia y el sistema de almas que introdujo nuevas ideas de juego. También trabajó en Castlevania: Dawn of Sorrow, Castlevania: Portrait of Ruin y Castlevania: Order of Ecclesia, todos considerados clásicos modernos. Tras dejar Konami, Iida se reunió con Koji Igarashi para formar ArtPlay. En el estudio, colaboró ​​como director en Bloodstained: Ritual of the Night, un sucesor espiritual de Castlevania.

En su último mensaje personal, publicado en su cuenta 11 días antes de su fallecimiento, Iida escribió:

Parece que el límite está cerca. Siento que me debilito cada día. Por favor, amen Bloodstained 2, que se lanzará próximamente, y los juegos que he creado».

Iida también trabajó como programador en otros juegos de Konami, como en Metal Gear Solid V: Ground Zeroes y Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, donde fue programador principal del juego y programador principal de enemigos.

Koji Igarashi, antiguo líder creativo de Castlevania, manifestó en Twitter/X su dolor por la pérdida de Iida y prometió seguir trabajando fuerte en memoria de él.

Shutaro Iida y Koji Igarashi.

«Habíamos trabajado juntos desde Castlevania: Dawn of Sorrow. No exagero al decir que muchos títulos considerados obras maestras no habrían sido posibles sin su contribución. Su talento era realmente excepcional.

En retrospectiva, me apoyó durante más de 20 años. Era alguien que pensaba constantemente en los videojuegos y abordaba el desarrollo con una pasión inagotable.

El juego en el que estaba trabajando, Bloodstained: The Scarlet Engagement, se encuentra actualmente en desarrollo. Es una obra preciosa, impregnada de su espíritu. Seguiremos adelante con su visión y la llevaremos a cabo hasta su finalización, para que no se desilusione. Les pedimos su continuo apoyo y ánimo, ahora más que nunca.

Nuestros pensamientos están con su familia y oramos por su eterno descanso».

🍛

Descansa en paz Sabio del curry

