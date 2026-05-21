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Si bien no tiene sentido la noción de un «Pokémon GO 2», Niantic reafirma que eso no está entre los planes cercanos

Atrapándolos en el mundo real desde 2016.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Pokémon GO está a poco de celebrar su décimo aniversario, tras su lanzamiento original el 6 de julio del 2016. Algunos fans gustan de especular que el juego creado por Niantic, ahora propiedad de Scopely, recibiría una «secuela» en forma de «Pokémon GO 2», pese a que ello no tenga mucho sentido en un juego como servicio que incluye todas las generaciones de Pokémon y la mayoría de la Pokédex. A fecha del 27 de febrero del 2026, hay 946 Pokémon en el juego, incluyendo variantes regionales, de un total de 1025 en toda la franquicia.

En entrevista con GamesIndustry, Ed Wu, presidente de juegos de Scopely, quien anteriormente fue vicepresidente sénior de Pokémon GO cuando pertenecía a Niantic, habló sobre el estado actual del juego y sugirió que es poco probable que haya una secuela pronto.

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«Creo que hacer una secuela dentro de una franquicia claramente no es lo correcto. Tenemos una comunidad enorme porque nuestros juegos pueden formar parte de la vida de las personas dondequiera que vayan, sin importar cómo exploren el mundo. Crear una secuela que divida a la comunidad no tiene mucho sentido«, señaló Wu.

«Si en algún momento hacemos algo nuevo, tendrá que ser desde una perspectiva diferente, pero manteniendo la idea de inspirar a la gente a explorar el mundo juntos».

El éxito de Pokémon GO le ha permitido superar los 500 millones de descargas y generar más de 8.800 millones de dólares en ingresos, a través de dispositivos móviles iOS y Android.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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