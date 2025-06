Si Death Stranding 2 te parece «malo», quizás sea la intención de Hideo Kojima

Tan polémico como cuando abandonó Konami y lanzó un incompleto MGSV: The Phantom Pain, el desarrollador japonés Hideo Kojima no quiere jugar a la fija con la secuela de Death Stranding. En entrevista con Rolling Stone, el compositor y cantante Woodkid, encargado de musicalizar junto con Ludvig Forssell la secuela del juego de Kojima Productions, se refirió a las decisiones de Kojima en torno a lo que quiere que los jugadores experimenten con Death Stranding 2: On the Beach.

Hideo Kojima aparentemente cambió aspectos cruciales de Death Stranding 2. Según Woodkid, hubo un momento en el que Kojima le comentó que el juego tenía «un problema». En concreto, Kojima pensaba que a los jugadores les gustaba demasiado y que eso significaba que «algo andaba mal». Woodkid explicó:

Hubo un momento clave en el que tuvimos una discusión […] y vino a mí y me dijo: «Tenemos un problema». Luego añadió: «Voy a ser sincero: hemos estado probando el juego con jugadores y los resultados son demasiado buenos. Les gusta demasiado. Eso significa que algo anda mal; tenemos que cambiar algo». Y cambió aspectos del guion y la forma en que ocurren algunos puntos cruciales del juego porque creía que su trabajo no polarizaba ni despertaba suficientes emociones. Y dijo: “Si a todos les gusta, significa que es mainstream. Significa que es convencional. Significa que ya está predigerido para que a la gente le guste. Y no quiero eso. Quiero que a la gente le acaben gustando cosas que no les gustaban cuando lo conocieron por primera vez, porque ahí es donde realmente terminas amando algo. Y esa fue una gran lección para mí: no hacer cosas para complacer a la gente, sino para que cambien un poco y los conmuevan.»

Kojima quiere que Death Stranding 2 sea polémico y haga llorar a su séquito de jugadores que han seguido su carrera desde los años de Konami y Metal Gear. Sin embargo, ¿lograr esto a expensas de odiar una historia? O bueno, ¿no tanto odio pero aún así disgusto inicial? Definitivamente es un arma de doble filo, pero es la carta que decidió jugar Kojima en su segunda ola con el de por sí polémico Death Stranding de 2019.