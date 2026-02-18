Videojuegos

Sí hay una patente de Sony que vale la pena en medio de tanta basura IA

Una idea que podría beneficiar a los desarrolladores independientes.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Hace unas semanas hablamos sobre una idea de Sony que quiere que usemos IA para «pasar los juegos por nosotros», generando burlas y desesperación entre una comunidad gamer que ya está harta de la inteligencia artificial generativa. Esta es solo una de las muchas patentes de Sony que fueron reveladas y aunque la mayoría son estupideces que usan IA de forma innecesaria, también hay otras más interesantes como un control completamente táctil y otra que puede resultar bastante útil para los estudios independientes: un ambiente de desarrollo totalmente ubicado en la nube.

De acuerdo a un reportaje de la publicación Clawsome Gamer, Sony registró la patente de una Plataforma basada en la nube para la incubación de juegos basada en la experimentación en el mundo real a finales de 2025.

Esta patente describe un ambiente completo de desarrollo de videojuegos ubicado en un servidor en la nube que proveería a los desarrolladores de poder de procesamiento, almacenamiento, herramientas de diseño, modelos, administración de elementos de servicio y hasta publicación de publicidad para sus títulos en producción.

Una de las mayores dificultades para la creación de juegos independientes para consolas como PlayStation 5 sigue siendo el acceso a los kits de desarrollo y otras herramientas. Esta patente de Sony, si se llega a hacer realidad, eliminaría ese obstáculo y permitiría a muchos estudios crear y publicar juegos en consolas con más facilidad.

Por supuesto, e igual que hemos dicho siempre que hablamos de patentes, no hay nada que asegure que Sony sí decida hacerla realidad. Muchas patentes se registran solamente para asegurar los derechos sobre una idea en caso de que decidan producirla en el futuro o incluso para impedir que compañías rivales puedan hacerlas. Tendremos que esperar y ver qué planes tiene esta empresa a futuro.

Ah. En caso de que se lo estén preguntando, la imagen de portada pertenece al juego indie UFO 50. Altamente recomendado.

