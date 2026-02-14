Videojuegos

Si sientes que a Belmont’s Curse le falta ese «algo» de Castlevania, tal vez Silent Planet cubra la cuota

Ni Soma lo vio venir.

Konami finalmente dará continuidad a los juegos 2D de la franquicia con el anuncio de Castlevania: Belmont’s Curse para PS5, Switch, Xbox Series X/S y PC (Steam). El juego desarrollado por Evil Empire y Motion Twin sigue de cerca el estilo de Dead Cells –título que ya tuvo colaboración con Castlevania–, pero sin el arte de pixeles que caracterizaba a los juegos de Castlevania hasta antes de Lords of Shadow – Mirror of Fate en 3DS. Sin embargo, Silent Planet: Elegy of a Dying World es un juego independiente que podría tener un poco más de parecido a los clásicos Castlevania recopilados en Advance Collection y Dominus Collection.

Desarrollado por Vertex Zero, el juego es descrito como un ‘metroidvania’ gótico de ciencia ficción, centrado en la exploración y con raíces en el terror cósmico. Silent Planet te lleva a explorar los pasillos claustrofóbicos de un enorme complejo subterráneo, lleno de restos de horrores tecnológicos y biológicos creados por una civilización extinta.

Aunque está ambientado en el año 2997, Silent Planet está lleno de arte de estilo gótico, lo que lo hace similar a otros títulos de Castlevania. «Juegas como Apranik, tu misión es viajar al planeta Thulcandra en busca de un objeto crucial: el Huevo del Ángel, un artefacto muy antiguo que se cree que es la fuente de toda la vida en el universo», describe la página del juego en Steam, donde todavía no tiene una fecha de lanzamiento pero bien vale la pena seguirlo de cerca.

