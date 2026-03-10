Si te gusta Epic: El musical, estos juegos te podrían interesar

Epic: El musical es un popular musical conceptual creado por Jorge Rivera-Herrans, también conocido como «Jay», un dramaturgo, compositor, letrista y actor nacido en 1999 en Dorado, Puerto Rico. El musical gano tracción al viralizarse en TikTok y adapta La Odisea de Homero en nueve sagas, también conocidas como álbumes. Con un estilo pop orquestal, Epic: El musical narra el viaje de 20 años de Odiseo para regresar a Ítaca, enfrentándose a dioses y monstruos, con un fuerte enfoque en la evolución moral del personaje. Hasta el 25 de diciembre del 2024, el musical adaptó La Odisea de Homero en nueve sagas.

Saga de Troya

Saga del cíclope

Saga del océano

Saga de Circe

Saga del inframundo

Saga del Trueno

Saga de la sabiduría

Saga de la venganza

Saga de Ítaca

Epic: El musical ha sido elogiado por su calidad de producción, el uso de diferentes géneros musicales y la intensidad narrativa de sus canciones. Pero gran parte de su inspiración ha pasado por los videojuegos, así que excluyendo títulos con temas mitológicos obvios como God of War, queremos recomendarte las siguientes franquicias de videojuegos que te pueden interesar si te gusta Epic: El musical.

Kingdom Hearts (toda la saga)

Epic: El musical se inspira enormemente en la banda sonora de Kingdom Hearts de Yoko Shimomura, a la que Jorge considera una influencia fundamental en su trayectoria musical. Los paisajes sonoros dramáticos, emotivos y a menudo nostálgicos del juego, se reflejan en la atmósfera cinematográfica y emocionante del musical.

Rivera-Herrans ha citado la banda sonora de Kingdom Hearts como una influencia sin la cual, sin el trabajo de Shimomura, Epic: El musical podría no haber existido. Los fanáticos y las notas del creador señalan similitudes entre la mezcla emotiva, orquestal y electrónica en la franquicia de Square Enix y Disney con las canciones dramáticas, centradas en los personajes, del musical Epic.

Algunos ejemplos de inspiración incluyen la música de estilo cinematográfico de la saga Kingdom Hearts en canciones como ‘Suffering’ y las comparaciones entre ‘Dearly Beloved’ y los temas de ‘Thunder Bringer’. De forma similar a cómo los personajes de Kingdom Hearts tienen temas musicales distintivos, Epic utiliza instrumentos característicos para representar a los personajes, como instrumentos de viento de madera para Hermes o de metal para Apolo.

Crypt of the NecroDancer / Rift of the NecroDancer

Crypt of the NecroDancer y Rift of the NecroDancer son juegos rítmicos desarrollados por Brace Yourself Games. Si bien comparten el mismo universo, un ‘crossover’ con Zelda, estilo musical y protagonista, presentan mecánicas de juego muy diferentes. Crypt es un ‘roguelike’ rítmico de exploración de calabozos, mientras que Rift es un juego rítmico tradicional como los antiguos juegos Hero.

El mapa de juego en Crypt of the NecroDancer es una cuadrícula donde todos los movimientos y ataques deben realizarse al ritmo de la música. Perder el ritmo o moverse fuera de este castiga al jugador, reiniciando los multiplicadores de puntuación. Los jugadores navegan por mazmorras generadas aleatoriamente, de arriba a abajo, piso por piso. Incluye una banda sonora electrónica única y de ritmo rápido de Danny Baranowsky. Además de múltiples personajes, cada uno con diferentes niveles de dificultad y mecánicas.

En Rift of the NecroDancer nos acercamos más a Guitar Hero o Dance Dance Revolution, donde los enemigos se mueven por tres carriles distintos. Los jugadores deben golpear a dichos enemigos al ritmo de la música al llegar al final. Los diferentes tipos requieren distintas, complejas o múltiples acciones. Contiene una campaña narrativa con más de 30 pistas originales, ‘Modo Remix’ para generación por procedimientos, cuatro niveles de dificultad (de Fácil a Imposible), minijuegos y batallas contra jefes.

Hades

Hades es un juego ‘roguelike’ de Supergiant Games donde juegas como Zagreus, el príncipe inmortal del Inframundo, que intenta escapar de los dominios de su padre para alcanzar el Monte Olimpo. El juego se estructura en repetidos intentos de escape que, si bien reinician tu progreso inmediato, te permiten desarrollar fuerza permanente, profundizar en tus relaciones y avanzar en la historia con cada muerte. Temáticamente hablando, de los enlistados este juego es el que más relación guarda con Epic: El musical. Sabemos que existe una segunda parte, pero nos enfocamos en el original.

Cada partida implica luchar a través de cámaras en el Tártaro, Asfódelo, Elíseo y el Templo de la Estigia. Si mueres, regresas a la Casa de Hades. Aunque pierdas los objetos encontrados en una partida, conservas Oscuridad, Llaves, Gemas y Néctar, que se usan para desbloquear aspectos permanentes de armas, mejoras y renovaciones de la casa. Zagreus puede pelear con 6 armas únicas y poderes temporales aleatorios otorgados por los dioses olímpicos.

Zagreus busca escapar para encontrar a su madre biológica, Perséfone, quien abandonó el Inframundo, dejándolo con una relación fría y distante con su padre, Hades. Más adelante se revela que Perséfone es en realidad Core, hija de Deméter, pero se fue porque Zagreus nació muerto y Nix lo resucitó. Hades los mantuvo en secreto para protegerlos de los dioses olímpicos. Al final Zagreus convence a Perséfone de regresar, reconciliando el Inframundo con el Olimpo y poniendo fin al ciclo de conflicto.