Si terminaron de ver Arcane y quieren más, no jueguen League of Legends, mejor jueguen este juego

La segunda y última temporada de la serie basada en el videojuego LoL llegó a su final en Netflix y fue excelente. Pero la historia de Vi, Jinx, Caitlyn, Echo, Jayce, Victor y los demás terminó con una nota agridulce que seguramente los dejó con ganas de saber más sobre ellos. El paso lógico sería comenzar a jugar League of Legends para poder pasar más tiempo con estos personajes, pero hay una mejor opción. Si son fanáticos de Arcane, no es necesario que vayan a jugar LoL para vivir más aventuras en Zaun y Piltover, lo que tienen que hacer es jugar el excelente Convergence: A League of Legends Story.

Durante las partidas del megapopular MOBA en el que se basa la serie van a encontrar muy pocas referencias al mundo en que esta ocurre y aún más pocas pistas de como es la relación entre los personajes. Pero a diferencia de este, Convergence es un metroidvania con una narrativa muy fuerte que les permitirá recorrer las calles de Zaun controlando a Echo, encontrar a otros personajes de la serie como Jinx y Warwick y entender mejor la historia de este universo. Los invitamos a leer nuestra reseña del juego aquí.

En este juego controlamos a Echo, que descubre una conspiración criminal que puede traer una nueva desgracia a Zaun. Pero las cosas se complican aún más cuando encuentra a una versión futura de sí mismo que también tiene sus propios planes.

Puede que los gráficos en 2D con un estilo más de caricatura no llamen inmediatamente la atención de los fanáticos de Arcane, pero Convergence: A League of Legends Story brilla visualmente a pesar de tener un estilo más animado y diferente al de la serie. Además, si la vieron con doblaje al español latino, les agradará saber que los personajes tienen a los mismos actores de voz que esta en nuestro idioma.

Este juego es parte de la marca Riot Forge, que pretendía expandir el universo de LoL mediante juegos desarrollados por estudios independientes en diferentes géneros y desarrollados en diferentes partes de Runeterra. Otros juegos de esta serie que recomendamos son el RPG Ruined King, la historia de Sylas y Demacia en The Mageseeker y la adorable aventura Song of Nunu. Es una lástima que Riot Games haya decidido suspender esta iniciativa, pues nos dio juegos muy buenos.

Convergence: A League of Legends Story está disponible para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y para PC mediante Steam y Epic Games Store. La versión más barata es la de PC, que cuesta solo 70.000 pesos colombianos, pero hasta el 2 de diciembre se encuentra en oferta en Nintendo Switch por 59.960 pesos. Vale mucho la pena.