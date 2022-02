El llamativo juego de artes marciales del estudio francés Sloclap, creadores de Absolver, llegará a PS4, PS5 y PC mediante Epic Games Store el martes 8 de febrero de 2022. Si quieren ponerse en el humor adecuado para disfrutar Sifu, les recomendamos da una mirada al genial cortometraje de artes marciales que acompaña a esta nota.

Este cortometraje, llamado Sifu: At The Cost Of Time, es el resultado de la colaboración entre el estudio Sloclap y Christopher C. Cowan. Quienes conocen este nombre por su canal de YouTube saben que se trata de un talentoso cineasta. Él no solo dirigió este video, también lo escribió, coreografió, filmó, editó y se encargó de los efectos especiales.

At the Cost of Time se encarga de explicarnos la trama del juego, en la que el protagonista de Sifu (interpretado por Alvin Hsing) busca venganza contra los hombres que mataron a su familia, y muestra una de sus principales características: cuando morimos en batalla, revivimos con más edad. Tenemos más fuerza, pero menos salud.

Este cortometraje de Sifu nos deleita con emocionantes e intensos combates que representan muy bien la ambientación y tono del juego. Si son fanáticos de las artes marciales, les recomendamos que le den una mirada incluso si no están interesados en este título.

Fuente: canal oficial de PlayStation en YouTube