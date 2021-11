Desde el anuncio Sifu en State of Play (25/02/2021), el estudio Sloclap ha estado trabajando silenciosamente en su próximo juego. No fue hasta Opening Night Live 2021 que dio a conocer que el RPG de acción vería la luz del día el 22 de febrero de 2022.

Sin embargo, Sloclap ha tomado por sorpresa a los jugadores con el anuncio de que la fecha de lanzamiento de Sifu ha sido adelantada. Como si eso no fuera suficiente, el estudio ha presentado dos tráileres que explican en detalle cómo funcionará la jugabilidad de Sifu.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Sifu?

Por medio de un par de tráileres, Sloclap muestra más de la jugabilidad e historia de Sifu.

Originalmente, Sifu iba a lanzarse el 22 de febrero de 2022. Sin embargo, un adelanto ha dado a conocer que la fecha de lanzamiento de Sifu ha sido adelantada para el 8 de febrero de 2022.

¿A qué plataformas llegará?

El juego llegará a PS4, PS5 y PC vía Epic Games Store.

¿Qué contienen la ediciones de Sifu?

Sifu tiene una edición estándar y deluxe. Ambas ya pueden reservarse. Aquellos que lo hagan recibirán un conjunto de avatares para PlayStation Network y filtros para el modo fotografía.

En lo que respecta a los contenidos de la edición deluxe de Sifu, estos consisten en un libro de arte digital y la banda sonora del juego. Adicionalmente, aquellos que reserven esta edición podrán jugar el título con un par de días de antelación y tendrán un descuento del 10%.

¿Cómo será la historia y jugabilidad de Sifu?

La historia de Sifu girará alrededor de un joven aprendiz de artes marciales decidido a vengarse del grupo de asesinos que acabó con su familia. Desafortunadamente, el tiempo no estará de su lado. Con su limitado conocimiento de kung fu, tendrá que ingeniárselas para acabar con todos sus enemigos en una noche. No obstante, tendrá un elemento a su favor: un amuleto que lo devolverá a la vida cada vez que muera. Sin embargo, esta resurrección no será gratis. Cada vez que vuelva de los muertos, el protagonista envejecerá. Esto no solo provocará un cambio en la apariencia del protagonista, sino que aumentará su ataque a cambio de su vida máxima. No menos importante, el número de resurrecciones es limitada.

En lo que respecta al sistema de combate, este girará alrededor del llamado “Sistema de estructura”. Este consiste en una barra que tendrán tanto el protagonista como sus enemigos. Si la estructura de un oponente es destruida, el protagonista podrá acabarlo con un remate. Si la barra de estructura de este último es rellenada, será incapaz de defenderse por un rato.

Aunque atacar a los oponentes hará que su barra de estructura se llene, los contraataques también servirán para ese propósito. A diferencia de ponerse en guardia, lo que no evitará que la barra del protagonista se rellene, estos no tendrán costo alguno. Sin embargo, habrá ataques que no podrán ser bloqueados ni desviados. En este caso, será preferible esquivar.

Además de estas opciones defensivas, el protagonista podrá aprender nuevas técnicas y mejorarlas tras morir, derrotar jefes o en santuarios. Esto permitirá que los jugadores creen su propio estilo de combate. Sin embargo, la metodología siempre será la misma: utilizar el entorno —ya sea como arma, defensa o escape— para someter a grupos de enemigos.

¿Quiénes son los responsables del desarrollo?

Sloclap es el estudio detrás del desarrollo de Sifu. Es conocido por Absolver, su primer juego. Distribuido por Devolver Digital, este RPG de acción permite que los jugadores creen su propio estilo de combate mientras y derrotar a diversos oponentes en metódicos combates cuerpo a cuerpo. Para saber más sobre Absolver, recomendamos leer nuestra reseña del juego base.

Fuente: canal oficial de PlayStation en YouTube