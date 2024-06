Sigewinne (Genshin Impact): guía de mejor ‘build’, equipo, arma, materiales y más

Todavía faltan varias semanas para su llegada al juego, pero es buena idea conocer por adelantado todo lo que necesita esta melusina para funcionar en el equipo. Aquí encontrarán toda la información para crear el mejor ‘build’ posible de Sigewinne en Genshin Impact: recomendaciones de arma, equipo, conjuntos de artefactos, los materiales necesarios para su mejora y mucho más.

Por si sienten curiosidad respecto a su llamativo nombre, parece ser una referencia a la épica germánica de Ornit y Wolfdietrich. En esa historia, Sigeminne es la esposa de Wolfdietrich, que es secuestrada y debe ser rescatada por los héroes.

Cómo conseguir a Sigewinne

Sigewinne será un personaje controlable de Genshin Impact cuando estrenen su nuevo ‘banner’ en la fase 2 de gachapón de la versión 4.7 en la noche del martes 25 de junio de 2024.

Mientras esté disponible el gachapón o ‘banner’ con Sigewinne como personaje destacado, podemos gastar Destino Entrelazado para hacer deseos en él. Existe una probabilidad muy baja de obtener un personaje de 5 estrellas, pero el juego asegura que obtendremos uno cada 90 intentos. Si el primer personaje de 5 estrellas que obtenemos de este gachapón no es Sigewinne, el juego asegura que el siguiente personaje de 5 estrellas que obtendremos en el mismo ‘banner’ sí será ella.

Una vez su gachapón abandone la tienda, será agregado a la rotación y regresará eventualmente.

Hablidades o Talentos

Ataque normal: Credo fantasmal Normal : Realiza hasta 3 ataques consecutivos. Cargado : Realiza un Disparo Preciso que inflige mayor daño y tiene mayor precisión. Al apuntar, acumula elemento Hydro. Tras terminar de cargarse, Sigewinne disparará cada cierto tiempo unas miniburbujas protectoras que se dirigen lentamente hacia el objetivo para infligir Daño Hydro. Una flecha totalmente cargada con un torrente de agua infligirá Daño Hydro al golpear al enemigo. Descendente : Dispara una lluvia de flechas desde el aire mientras desciende rápidamente, infligiendo Daño en el AdE al impactar contra el suelo..

Habilidad elemental – Hidroterapia de rebote: dispara un acuaglóbulo revitalizante que rebota entre los enemigos cercanos y, al golpearlos, les inflige Daño Hydro en función de la Vida Máx. de Sigewinne. Acuaglóbulo revitalizante : Al rebotar, el acuaglóbulo restaura Vida a todos los personajes cercanos del equipo (a excepción de Sigewinne) en función de la Vida Máx. de Sigewinne. Tras rebotar 5 veces, desaparecerá y restaura Vida a Sigewinne en función de su propia Vida Máx. Cuando no haya ningún enemigo, el acuaglóbulo revitalizante rebotará en las cercanías. Cada cierto tiempo, el acuaglóbulo revitalizante hará caer en la ubicación golpeada un filo fluyente que inflige Daño Hydro cargado de energía ousía. Solo puede haber un acuaglóbulo revitalizante de Sigewinne a la vez. Además, al usar esta habilidad, se crean 2 gotas primigenias cerca de Sigewinne y, por cada una que recoja, obtiene un pacto vital equivalente al 10% de su Vida Máx. Cuando el pacto vital de Sigewinne se elimina, recupera 1 pt. de Energía Elemental por cada 2000 pts. eliminados de dicho pacto vital. Sigewinne puede recuperar un máximo de 5 pts. de Energía Elemental de esta manera. Mantener pulsado : El acuaglóbulo se volverá más grande con el tiempo conforme mantengas pulsado,hasta que su tamaño llegue como máximo a nivel 2. Por cada nivel, tanto el daño que inflige como la Vida que restaura aumentan en un 5%. Tras rebotar, el tamaño del acuaglóbulo revitalizante disminuirá 1 nivel, hasta recuperar su tamaño normal. Al ser golpeados por un acuaglóbulo grande, los enemigos más débiles quedarán atrapados y no podrán moverse.

dispara un acuaglóbulo revitalizante que rebota entre los enemigos cercanos y, al golpearlos, les inflige Daño Hydro en función de la Vida Máx. de Sigewinne.

Habilidad definitiva – Inyección de bondad sobresaturada: arremete hacia delante para infligir Daño Hydro en el AdE de manera continua en función de la Vida Máx. de Sigewinne. Además, al usar esta habilidad, recoge hasta un máximo de 2 gotas primigenias en una AdE cercana.

Habilidades pasivas

Dosis de emergencia : Cuando la Vida de tu personaje en uso cae por debajo del 50% mientras está bajo el agua, recupera Vida continuamente durante 2.5 s en una cantidad equivalente al 50% de su propia Vida Máx., y todas sus RES Elementales y su RES Física se reducen en un 10% durante 10 s. Este efecto solo se puede activar una vez cada 20 s.

: Cuando la Vida de tu personaje en uso cae por debajo del 50% mientras está bajo el agua, recupera Vida continuamente durante 2.5 s en una cantidad equivalente al 50% de su propia Vida Máx., y todas sus RES Elementales y su RES Física se reducen en un 10% durante 10 s. Este efecto solo se puede activar una vez cada 20 s. Reposo adecuado (Nivel 20+) : Al usar Hidroterapia de rebote, Sigewinne se aplica a sí misma el efecto de “convalecencia semiforzada” durante 18 s. Mientras dicho efecto está activo, Sigewinne obtiene un 8% de Bono de Daño Hydro y 10 cargas de convalecencia. Cuando un personaje cercano que esté en tu equipo pero no en uso (a excepción de Sigewinne) inflija daño con su Habilidad Elemental, se consume 1 carga de convalecencia y el daño de dicha habilidad aumenta en 80 pts. por cada 1000 pts. de Vida Máx. que Sigewinne tenga por encima de los 30 000 pts. El daño de la Habilidad Elemental puede aumentar en un máximo de 2800 pts. de esta manera.

: Al usar Hidroterapia de rebote, Sigewinne se aplica a sí misma el efecto de “convalecencia semiforzada” durante 18 s. Mientras dicho efecto está activo, Sigewinne obtiene un 8% de Bono de Daño Hydro y 10 cargas de convalecencia. Cuando un personaje cercano que esté en tu equipo pero no en uso (a excepción de Sigewinne) inflija daño con su Habilidad Elemental, se consume 1 carga de convalecencia y el daño de dicha habilidad aumenta en 80 pts. por cada 1000 pts. de Vida Máx. que Sigewinne tenga por encima de los 30 000 pts. El daño de la Habilidad Elemental puede aumentar en un máximo de 2800 pts. de esta manera. Diagnóstico detallado, tratamiento meticuloso (Nivel 60+): Cuando Sigewinne realiza una curación, la cantidad regenerada aumenta en función del valor total de los pactos vitales actuales de todos los miembros del equipo. Por cada 1000 pts. de pacto vital, la curación aumenta en un 3%, hasta un máximo de un 30%.

Mejor arma para un ‘build’ de Sigewinne

No hay que destrozarse haciendo análisis numéricos para descubrir que un build’ con Sigewinne probablemente funcione mejor si usamos su arma característica: Corazón de la lluvia.

Este arco de cinco estrellas estará disponible en el gachapón de armas cuando el ‘banner’ de Sigewinne esté activo.

Además de aumentar la Vida Max., el portador de esta arma puede obtener el efecto de “reposición”. Al tener 1/2/3 cargas, la Vida Máx. aumenta en un 12/24/40%. Al tener 3 cargas, la Prob. CRIT de la Habilidad Definitiva aumenta en un 28%. Este efecto se elimina en 4 s si no se tienen 3 cargas de reposición. El portador obtiene 1 carga de reposición en las siguientes situaciones:

Usar su Habilidad Elemental: obtiene 1 carga durante 25s

El valor del pacto vital aumenta: obtiene 1 carga durante 25 s

Realiza una curación: obtiene 1 carga durante 20 s. Esto se puede activar incluso cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso. La duración de cada carga de reposición se calcula de manera independiente.

No hay muchos arcos que pueden ser la mejor arma de Sigewinne en Genshin Impact sin importar de su ‘build’, equipo, conjuntos de artefactos o si se tienen los materiales de mejora necesarios. Si no tienen su arma característica o no quieren invertir en ella, equípenla con el mejor arco que tengan y acomoden el resto de su ‘build’ acorde a ella. Aún así, hay un par de armas que podemos recomendar.

Para aumentar la Vida Max. Arco Recurvo (3★): Restaura un 8% de Vida tras derrotar a un enemigo.

Para aumentar la recarga de energía : Arco de Favonius (4★) : Los Golpes CRIT tienen un 60% de probabilidad de generar una pequeña cantidad de partículas elementales, las cuales regenerarán 6 pts. de Energía para el personaje. Solo puede ocurrir una vez cada 12 s. Arco del Sacrificio (4★) : Al hacer daño por medio de una Habilidad Elemental, hay un 40% de probabilidad de restablecer el TdE de esta habilidad. Este efecto puede activarse una vez cada 30 s. Elegía del Fin (5★) : Aumenta en 60 pts. la Maestría Elemental. Cuando el personaje que lleva esta arma equipada ataca a un enemigo con una Habilidad Elemental o Definitiva, dicho personaje obtiene un talismán de reminiscencia que puede adquirirse una vez cada 0.2 s como máximo. Este efecto también puede ocurrir cuando el personaje que lleva equipada esta arma está en tu equipo pero no en uso. Al obtener 4 talismanes de reminiscencia, estos se consumirán y otorgarán a todos los miembros del equipo cercanos el efecto de «Gran concierto milenario: Canción del adiós» durante 12 s, el cual aumenta en 100 pts. la Maestría Elemental y el ATQ en un 20%. Tras activarse este efecto, no podrán obtenerse talismanes de reminiscencia durante 20 s.

:

Mejor equipo para Sigewinne en Genshin Impact

Aunque la enfermera melusina podría ser considerada DPS si tiene cierto nivel de constelación, la mayoría de jugadores la van a usar como soporte y sanadora. No es usual crear un equipo o ‘build’ en torno a un personaje como Sigewinne con su mejor arma, conjunto de artefactos y darle todos los materiales de mejora. Pero si eso es lo que quieren hace les vamos a dar algunos consejos.

Sigewinne es un personaje Hydro y su mejor equipo depende de la reacción que quieran crear. A nostoros nos encanta Florecimiento y electrocución, así que vamos con personajes Electro y Dendro.

Los personajes que causan daño «fuera del campo» son perfectos para trabajar con Sigewinne en el mejor equipo posible y su ‘build’ permite que se beneficien de ello. Es por eso que tenemos aquí a Furina (con quien además tiene resonancia elemental) y a Fischl.

Para un equipo Dendro queríamos inicialmente a Yao Yao, pero dos sanadoras en un mismo equipo es un poco exagerado. En su lugar preferimos a Nahida, que sigue siendo la mejor aplicadora de Dendro en el juego.

Estas son solo algunas opciones. Si prefieren un equipo de congelación Wriothesley y Chongyun son buenas opciones, si prefieren uno de derretir, hay una gran cantidad de personajes Pyro que hacen daño fuera del campo para elegir.

Pero no se amarren por lo que nosotros o cualquier otra guía de Genshin Impact diga, el mejor equipo para Sigewinne puede ser cualquier que ya tengan con el build, arma, conjunto de artefactos y materiales de mejora apropiadosa.

Guía de mejores conjuntos de artefactos para Sigewinne en Genshin Impact

Ya que estamos usando a Sigewinne como sanadora, creemos que el mejor conjunto de artefactos para su ‘build’, teniendo en cuenta su arma y equipo, es Son de antaño.

Se puede conseguir en varias partes, pero principalmente en el dominio Urbe de las Cascadas (Dominio de la bendición: Congregación de la decadencia).

Dos piezas: Bono de Curación +15%.

Bono de Curación +15%. Cuatro piezas: Cuando el portador de este conjunto realiza una curación, crea el efecto de “añoranza” durante 6 s, el cual registra la cantidad de Vida recuperada (incluyendo el exceso de curación). Al terminar la duración, el efecto de añoranza se convierte en el de “marea de antaño”, de manera que cuando tu personaje en uso golpea a un enemigo con un Ataque Normal, Cargado o Descendente o con su Habilidad Elemental o Definitiva, el daño que inflige dicho personaje aumenta en una cantidad equivalente al 8% de la cantidad de Vida recuperada y registrada por añoranza. El efecto de marea de antaño se elimina tras activarse 5 veces o después de 10 s. Por su parte, el efecto de añoranza solo puede registrar un máximo de 15 000 pts. de Vida recuperada y solo puede existir uno al mismo tiempo, pero puede registrar la Vida recuperada por varios portadores de este conjunto. Este efecto se puede activar incluso cuando el portador está en tu equipo pero no en uso.

No nos olvidamos de Perla oceánica.

Se consigue principalmente en el dominio Corte de la hibernación (Dominio de la bendición: Necrópolis).

Dos piezas : Bono de Curación +15%.

: Bono de Curación +15%. Cuatro piezas: Cuando el personaje que equipa este conjunto de artefactos cura a otro, crea el efecto de “burbuja marina” durante 3 s, el cual registra la cantidad de Vida regenerada (incluida la regenerada por encima del 100%). Tras ello, la burbuja marina estalla e inflige contra los enemigos cercanos un daño basado en el 90% de la cantidad regenerada. Este daño se calcula de manera similar al de las reacciones de Electrocargado, Superconductor, etc., pero no varía en función de la Maestría Elemental, el nivel del personaje o el bono de daño de las reacciones. Solo se puede crear una burbuja marina cada 3.5 s, la cual solo puede registrar un máximo de 30 000 pts. de Vida regenerada, incluyendo la regenerada por encima del 100%. Además, solo puede existir una burbuja marina en tu equipo al mismo tiempo. Cuando el personaje que equipa este conjunto de artefactos está en el equipo pero no en uso, también podrá activar este efecto.

Otros buenos conjuntos de artefactos para Sigewinne, dependiendo de su ‘build’, son aquellos que aumentan su Vida Max. en 20%, pues su curación escala con ella. Por eso podemos equiparla con:

Tenacidad de la Geoarmada (Dos piezas)

(Dos piezas) Fulgor de Vurukasha (Dos piezas)

Como siempre decimos, si no quieren farmear los conjuntos recomendados en esta guía, formen el ‘build’ de Sigewinne con los mejores artefactos que tengan y acomoden a ello lo mejor posible su arma, el resto del equipo y asegurándose que tienen los materiales de mejora necesarios.

Constelaciones

Si consiguen a Sigewinne varias veces en su gachapón de Genshin Impact, obtendrán objetos Stella Fortuna con los que aumentan su nivel de constelación para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con su equipo, arma y conjunto de artefactos.

¿Puede el espíritu más feliz entender la ansiedad? (Nivel C1) : El acuaglóbulo revitalizante de Hidroterapia de rebote puede rebotar 3 veces más, y los tres primeros rebotes de un acuaglóbulo grande no harán que disminuya su tamaño. Además, mejora los efectos del talento pasivo “Reposo adecuado”: al rebotar, el acuaglóbulo revitalizante otorga a Sigewinne 1 carga de convalecencia, y también cambia el aumento de daño otorgado por estas cargas, de manera que dicho daño aumenta en 100 pts. por cada 1000 pts. de Vida Máx. que Sigewinne tenga por encima de los 30 000 pts. El daño puede aumentar en un máximo de 3500 pts. de esta manera.

: El acuaglóbulo revitalizante de Hidroterapia de rebote puede rebotar 3 veces más, y los tres primeros rebotes de un acuaglóbulo grande no harán que disminuya su tamaño. Además, mejora los efectos del talento pasivo “Reposo adecuado”: al rebotar, el acuaglóbulo revitalizante otorga a Sigewinne 1 carga de convalecencia, y también cambia el aumento de daño otorgado por estas cargas, de manera que dicho daño aumenta en 100 pts. por cada 1000 pts. de Vida Máx. que Sigewinne tenga por encima de los 30 000 pts. El daño puede aumentar en un máximo de 3500 pts. de esta manera. ¿Puede el espíritu más compasivo derrotar a sus enemigos? (Nivel C2) : Mientras se usa Hidroterapia de rebote o Inyección de bondad sobresaturada, se crea un escudo burbujeante que absorbe una cantidad de daño equivalente al 30% de la Vida Máx., y que tiene un 250% de efectividad de absorción de Daño Hydro. Además, cuando el acuaglóbulo revitalizante liberado con Hidroterapia de rebote o Inyección de bondad sobresaturada golpea a un enemigo, la RES Hydro de dicho enemigo se reduce en un 35% durante 8 s.

: Mientras se usa Hidroterapia de rebote o Inyección de bondad sobresaturada, se crea un escudo burbujeante que absorbe una cantidad de daño equivalente al 30% de la Vida Máx., y que tiene un 250% de efectividad de absorción de Daño Hydro. Además, cuando el acuaglóbulo revitalizante liberado con Hidroterapia de rebote o Inyección de bondad sobresaturada golpea a un enemigo, la RES Hydro de dicho enemigo se reduce en un 35% durante 8 s. ¿Puede el espíritu más sano curar la fiebre? (Nivel C3) : Aumenta el nivel de habilidad de Hidroterapia de rebote +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

: Aumenta el nivel de habilidad de Hidroterapia de rebote +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15. ¿Puede el espíritu más bello repudiar la decadencia? (Nivel C4) : La duración de Inyección de bondad sobresaturada aumenta en 3 s

: La duración de Inyección de bondad sobresaturada aumenta en 3 s ¿Puede el espíritu más feliz apaciguar la agonía? (Nivel C5) : Aumenta el nivel de habilidad de Inyección de bondad sobresaturada +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

: Aumenta el nivel de habilidad de Inyección de bondad sobresaturada +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15. ¿Puede el espíritu más radiante rezar por mí? (Nivel C6): Cuando Sigewinne realiza una curación, la Prob. CRIT de Inyección de bondad sobresaturada aumenta en un 0.4% por cada 1000 pts. de Vida Máx. que tenga, y el Daño CRIT de dicha habilidad aumenta en un 2.2% por cada 1000 pts. de Vida Máx. Este efecto dura 15 s y, de esta manera, la Prob. CRIT puede aumentar en un máximo de un 20%, y el Daño CRIT puede aumentar en un máximo de un 110%.

Ahora veamos los materiales que necesitan para tener la mejor Sigewinne posible, sin contar los necesarios para su arma.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Sigewinne en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto.

Guía de materiales de Ascensión de Sigewinne

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Lazurita Varunada 3x Condensado extramarino 3x Flor Rociomarina 20.000 40+ 3x Fragmentos de Lazurita Varunada 15x Condensado extramarino 10x Flor Rociomarina 2x

Agua Instrascendible 40.000 50+ 6x Fragmentos de Lazurita Varunada 12x Fragmento extramarino 20x Flor Rociomarina 4x

Agua Instrascendible 60.000 60+ 3x Trozos de Lazurita Varunada 18x Fragmento extramarino 30x Flor Rociomarina 8x

Agua Instrascendible 80.000 70+ 6x Trozos de Lazurita Varunada 12x Cristalización cromática 45x Flor Rociomarina 12x

Agua Instrascendible 100.000 80+ 6x Lazurita Varunada 24x Cristalización cromática 60x Flor Rociomarina 20x

Agua Instrascendible 120.000

La Lazurita Varunada en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Hydro, Oceánida, Tulpa Hidromimético, Dragón Aciagoeterno, Protodragarto Geo, Suanni Ermitaña, Stormterror, Nobile, Azhdaha, Dios Mecánico el Pródigo y el Narval Devoraestrella en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Hydro, Oceánida, Tulpa Hidromimético, Dragón Aciagoeterno, Protodragarto Geo, Suanni Ermitaña, Stormterror, Nobile, Azhdaha, Dios Mecánico el Pródigo y el Narval Devoraestrella en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Condensado extramarino, Fragmento extramarino y Cristalización cromática se obtienen derrotando Engendros Fontamarinos en las zonas submarinas de Fontaine, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando Engendros Fontamarinos en las zonas submarinas de Fontaine, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Podemos encontrar Flor Rociomarina explorando la llanura abisal salacia bajo el agua en Fontaine.

explorando la llanura abisal salacia bajo el agua en Fontaine. Los objetos Agua Instrascendible se obtienen derrotando al jefe Tulpa Hidromimético de nivel 30 o superior en Fontaine.

Guía de materiales de mejor de talentos de Sigewinne

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Sigewinne. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas de la ecuanimidad 6x Condensado extramarino 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía de la ecuanimidad 3x Fragmento extramarino 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía de la ecuanimidad 4x Fragmento extramarino 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía de la ecuanimidad 6x Fragmento extramarino 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía de la ecuanimidad 9x Fragmento extramarino 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía de la ecuanimidad 4x Cristalización cromática 120.000 Mora 1x Ojo del vórtice deslucido Nivel 8 6x Filosofía de la ecuanimidad 6x Cristalización cromática 260.000 Mora 1x Ojo del vórtice deslucido Nivel 9 12x Filosofía de la ecuanimidad 9x Cristalización cromática 450.000 Mora 2x Ojo del vórtice deslucido Nivel 10 16x Filosofía de la justicia 12x Cristalización cromática 700.000 Mora 2x Ojo del vórtice deslucido 1x Corona de la sabiduría

Los textos de la ecuanimidad se obtienen los lunes, jueves y domingos en el dominio Gloria póstuma albugínea (Dominio de la maestría: Revoloteo melodioso I a IV) y como recompensas de algunas misiones.

se obtienen los lunes, jueves y domingos en el dominio Gloria póstuma albugínea (Dominio de la maestría: Revoloteo melodioso I a IV) y como recompensas de algunas misiones. Los objetos Condensado extramarino, Fragmento extramarino y Cristalización cromática se obtienen derrotando Engendros Fontamarinos en las zonas submarinas de Fontaine, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando Engendros Fontamarinos en las zonas submarinas de Fontaine, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. El Ojo del vórtice deslucido se obtiene al derrotar al jefe semanal Narval Devoraestrellas de nivel 70 o superior en el dominio Sombra extramundana (Reminiscencia: Bestia sideral).

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Sigewinne.

Otras guías de personajes

Les deseamos mucha suerte tratando de conseguir a Sigewinne en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.