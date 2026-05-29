Videojuegos

Sigue -perdido- explorando los espacios liminales con Escape the Backrooms para consolas, a la par del estreno de la película de A24

Como recuerdos distorsionados.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

A la licencia de Backrooms le pasa lo que a quienes se atreven a explorar estos espacios liminales, pues se encuentra repartida entre productos inspirados en la creación viral de Kane Parsons, como The Backrooms, otros juegos como Backrooms: Partygoers y The Backrooms 1998. Pero así oficial que uno diga un juego oficial, difícil decirlo. Con el estreno de la película Backrooms dirigida por el propio Parsons, aparece otro de estos juegos liminales: Escape the Backrooms. Este juego ya estaba disponible en Steam.

Las versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X/S del juego cooperativo de terror y aventuras, Escape the Backrooms, están disponibles por $13 USD / 10 £ / 13 € / 1430 ¥, anunció el distribuidor Secret Mode y las desarrolladoras Fancy Games y Blackbird Interactive. Escape the Backrooms se lanzó inicialmente en acceso anticipado para PC a través de Steam el 11 de agosto del 2022, seguido de su lanzamiento completo el 23 de octubre del 2025.

- Publicidad -

Explora la aparentemente infinita extensión de niveles inquietantemente familiares en los Backrooms, basados ​​en la popular mitología ‘creepypasta’. Cada nivel presenta diferentes formas de escapar, con peligros a la vista. Gráficos realistas, interfaces de usuario minimalistas y una atmósfera sombría garantizan una experiencia inmersiva. Puedes explorar los Backrooms con un equipo de hasta cuatro jugadores. Tus compañeros de equipo podrían atravesar paredes y todos deben encontrar la salida con vida para escapar.

La película de Backrooms producida por A24 hace su mejor esfuerzo por sumergir en la mitología sin necesidad de explicar.

Recorre más de 30 niveles únicos, con actualizaciones de contenido periódicas que añaden más. Cada nivel presenta una forma diferente de escapar, con diversos peligros en el camino. Revisa cada rincón para no ser sorprendido por las numerosas entidades hostiles de Escape the Backrooms, cada una con sus propias mecánicas que deberás aprender rápidamente si quieres sobrevivir.

Comunícate con tus compañeros de equipo mediante el chat de voz por proximidad. Asegúrate de no alejarte demasiado de tu equipo, ya que puedes perderte fácilmente en la intrincada extensión de Escape the Backrooms. Las entidades también pueden oírte, así que mantén la calma cuando estés cerca de algún peligro.

🏬

Super liminales

Hay un nuevo juego de The Backrooms y va a salir poco antes de la película
Hay un nuevo juego de The Backrooms y…
Backrooms, el fenómeno de YouTube, recibe su primer tráiler de la película producida por A24
Backrooms, el fenómeno de YouTube, recibe su primer…
The Backrooms 1998 se lanza en todas las plataformas de anterior y actual generación
The Backrooms 1998 se lanza en…
Backrooms: Partygoers llega a consolas y PC el 29 de octubre
Backrooms: Partygoers llega a consolas y…
The Backrooms: la serie web viral se convertirá en una película de A24
The Backrooms: la serie web viral…
Más de:
Escape the Backrooms Escape the Backrooms
Rayman Legends Retold sería el remake 2.5D con secciones 3D del juego de 2013 para plataformas actuales
Tráiler de lanzamiento de Pictonico para iOS/Android, el juego de Nintendo que escanea toda tu galería de fotos, y cuando decimos toda, es toda
Fecha y hora de todas las presentaciones de videojuegos de junio 2026: Summer Game Fest, State of Play, Xbox Game Showcase y más
Persona 6: fecha de lanzamiento y los protagonistas revelados en una filtración
¿Cuál fue el papel de Marathon en el fin del desarrollo de Destiny 2?
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Rayman Legends Retold sería el remake 2.5D con secciones 3D del juego de 2013 para plataformas actuales
No hay comentarios

Lo último

Call of Duty: Warzone dejará de funcionar en PS4 y Xbox One, esto es lo que deben saber si lo juegan en esas consolas
Videojuegos
El nuevo evento Subida Total de Apex Legends nos volverá «ligeros como plumas»
Videojuegos
Tekken 8: todas las notas del parche o actualización de Kunimitsu (mayo 2026)
Esports
Revelan tráiler y fecha de lanzamiento de Modern Warfare 4, ¿podrá sacar a Call of Duty de la mala situación en que se encuentra?
Videojuegos