Sigue -perdido- explorando los espacios liminales con Escape the Backrooms para consolas, a la par del estreno de la película de A24

A la licencia de Backrooms le pasa lo que a quienes se atreven a explorar estos espacios liminales, pues se encuentra repartida entre productos inspirados en la creación viral de Kane Parsons, como The Backrooms, otros juegos como Backrooms: Partygoers y The Backrooms 1998. Pero así oficial que uno diga un juego oficial, difícil decirlo. Con el estreno de la película Backrooms dirigida por el propio Parsons, aparece otro de estos juegos liminales: Escape the Backrooms. Este juego ya estaba disponible en Steam.

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Las versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X/S del juego cooperativo de terror y aventuras, Escape the Backrooms, están disponibles por $13 USD / 10 £ / 13 € / 1430 ¥, anunció el distribuidor Secret Mode y las desarrolladoras Fancy Games y Blackbird Interactive. Escape the Backrooms se lanzó inicialmente en acceso anticipado para PC a través de Steam el 11 de agosto del 2022, seguido de su lanzamiento completo el 23 de octubre del 2025.

Explora la aparentemente infinita extensión de niveles inquietantemente familiares en los Backrooms, basados ​​en la popular mitología ‘creepypasta’. Cada nivel presenta diferentes formas de escapar, con peligros a la vista. Gráficos realistas, interfaces de usuario minimalistas y una atmósfera sombría garantizan una experiencia inmersiva. Puedes explorar los Backrooms con un equipo de hasta cuatro jugadores. Tus compañeros de equipo podrían atravesar paredes y todos deben encontrar la salida con vida para escapar.

La película de Backrooms producida por A24 hace su mejor esfuerzo por sumergir en la mitología sin necesidad de explicar.

Recorre más de 30 niveles únicos, con actualizaciones de contenido periódicas que añaden más. Cada nivel presenta una forma diferente de escapar, con diversos peligros en el camino. Revisa cada rincón para no ser sorprendido por las numerosas entidades hostiles de Escape the Backrooms, cada una con sus propias mecánicas que deberás aprender rápidamente si quieres sobrevivir.

Comunícate con tus compañeros de equipo mediante el chat de voz por proximidad. Asegúrate de no alejarte demasiado de tu equipo, ya que puedes perderte fácilmente en la intrincada extensión de Escape the Backrooms. Las entidades también pueden oírte, así que mantén la calma cuando estés cerca de algún peligro.